Oppo stelt Find X5 Pro voor: smartphone gemaakt uit keramiek moet concurreren met toptoestel van Samsung

De Oppo Find X5 Pro is vooral een verfijning van de topsmartphone van vorig jaar. Zo is het grootste verschil met de Find X3 Pro (het getal 4 brengt volgens vele Chinezen ongeluk) de achterkant die gemaakt is van keramiek in plaats van glas. Daardoor voelt de telefoon zwaarder aan dan vergelijkbare toestellen, maar is die beter bestand tegen krassen. Verder is het camera-eiland net wat anders van vorm, maar even elegant afgewerkt.

Zoals de Koreaanse concurrentie focust Oppo dit jaar bij de camera’s op nachtfotografie. In tegenstelling tot Samsung wordt er geen eigen marketingterm opgekleefd. Oppo heeft een eigen processor ontworpen die zich specifiek bezighoudt met het verwerken van de gegevens van de camera. Daardoor zou je live de softwarematige verbeteringen moeten kunnen zien tijdens het fotograferen, in plaats van achteraf wanneer de foto verwerkt is. Oppo claimt bovendien dat je niet meer dan het licht van een kaars nodig zal hebben om video’s te kunnen maken.

Volledig scherm Het camera-eiland van de Oppo Find X5 Pro © Yorick Dupon

Er is vanaf nu ook een driejarige samenwerking met de Zweedse camerafabrikant Hasselblad. Als dat een belletje doet rinkelen omdat ook OnePlus ermee in zee gaat: dat is geen toeval. OnePlus is namelijk sinds kort een submerk van Oppo. Verwacht echter niet te veel van de samenwerking, want bij OnePlus was nooit duidelijk wat de twee bedrijven samen deden.

De batterij is tegenover vorig jaar wat groter (en bovendien even groot als bij de Samsung Galaxy S22 Ultra, de directe concurrent). Ook is de Oppo Find X5 Pro sneller op te laden met dank aan de 80W-lader die wél meegeleverd is. De levensduur ervan zou ook opgekrikt moeten zijn.

Volledig scherm De Oppo Find X5 Pro © Yorick Dupon

De Find X5 Pro lanceert met Android 12, waarover een eigen saus gegoten is. De telefoon moet in de toekomst drie nieuwe Android-updates krijgen. Daarnaast krijg je vier jaar lang maandelijkse veiligheidsupdates.

De Oppo Find X5 Pro is in ons land vanaf 3 maart te koop voor 1.299 euro. Daarvoor krijg je een model met 12 gigabyte aan werkgeheugen en 256 gigabyte opslag.

Ook nog Oppo Find X5 en Find X5

Volledig scherm De Oppo Find X5 © Oppo

Naast het topmodel zijn er bij Oppo ook nog twee modellen voor wie niet meer dan duizend euro wil uitgeven aan een smartphone. De Find X5 kan je kopen vanaf 3 maart voor 999 euro. Daarbij krijg je geen keramieken achterkant, maar eentje van glas. Verder moet je het doen met de beste Qualcomm-processor van vorig jaar en zijn enkele verbeteringen bij de camera’s niet weerhouden.

Je kan ook kiezen voor de Oppo Find X5 Lite die vanaf 11 maart te koop is voor 479 euro. Die ruilt de zoomcamera in voor een minder nuttige macrocamera en krijgt de beste processor van MediaTek mee.

