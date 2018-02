Opnieuw vertrekt crypto-startup met de noorderzon (en met 4,3 miljoen euro van zijn investeerders) ADN

14 februari 2018

17u36

Bron: ANP 0 iHLN Het is een van de meest riskante beleggingen: de initial coin offering, oftewel ICO. Startende ondernemingen geven zelf virtuele munten uit om geld binnen te halen. Ze beloven beleggers een deel van de winst, maar er is geen enkel toezicht. Weer is zo'n bedrijf met de noorderzon vertrokken, melden techsites Bleeping Computer en The Next Web.

Het bedrijfje LoopX had een vage beschrijving van zichzelf op zijn website, die inmiddels uit de lucht is. Het bedrijf werkte naar eigen zeggen aan een ''nieuw soort handelssoftware gebaseerd op ons eigen algoritme'' en beloofde ''elke maand grote winsten''. Ze voegden er aan toe: ''Deze software geeft ons allemaal de gelegenheid om online meer geld te verdienen dan we in het echte leven ooit zouden kunnen.'' Maar hoe LoopX dat geld precies wilde verdienen en wie erachter zat, bleef een mysterie.

"Verrassing"

Desondanks zouden beleggers 276 bitcoins (2,1 miljoen euro) en 2446 ethereum (2,2 miljoen euro) in het project hebben gestoken. Zij kregen vorige week een mail: ''We hebben een paar verrassingen voor jullie deze week.'' Sinds een paar dagen zijn de website, het YouTube-kanaal, de Facebookpagina, de Telegramaccount en de Twitteraccount van LoopX uit de lucht.

Penis

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Zo verdween het nieuwe bedrijfje Prodeum begin dit jaar ook spoorloos. Prodeum wilde naar eigen zeggen blockchaintechnologie gebruiken om groente en fruit te traceren. Het enige dat ze achterlieten, was het woord penis op hun website.

De ICO-oplichtingspraktijk is volgens Business Insider intussen al toe aan zijn vijfde grote fraude van 2018. "Another day, another exit scam", klinkt het. Toezichthouders waarschuwen al lang voor ICO's.