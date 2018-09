Opmerkelijke oproep Nederlandse politie: "Stop met sexting!" Carla van der Wal

04 september 2018

06u39

Bron: AD.nl, ANP 0 iHLN De Nederlandse politie doet een oproep aan alle minderjarigen: stop met sexting. Dat schrijft het AD. Het aantal gevallen van uitgelekte naaktbeelden van minderjarigen explodeert immers. Dit jaar meldden elke dag al minstens drie slachtoffers zich bij de Nederlandse politie.

Het advies van de Nederlandse politie is opmerkelijk, omdat het geven ervan over het algemeen aan andere partijen wordt overgelaten. Tot nu toe werd geadviseerd sexten in een vertrouwde omgeving te laten gebeuren. Ook is er campagne gevoerd om berichten te anonimiseren, door geen gezicht op foto's te laten zien.

Chantage

Maar bij de politie wordt nu geconstateerd dat onherkenbaar niet bestaat, zeker nu het zogenaamde ‘exposen’ een vlucht heeft genomen. Op internet worden naaktfoto’s minutieus ontleed en vergeleken met gewone foto’s. Door bijvoorbeeld moedervlekken of tatoeages te vergelijken, kan de identiteit van een slachtoffer alsnog onthuld worden. Ook wordt de omgeving waarin een foto gemaakt is tot in detail bekeken.

Daarnaast zijn er chanteurs, die azen op naaktfoto’s en slachtoffers daarna dwingen tot het maken van meer foto’s, het verrichten van seksuele handelingen of het overmaken van geld, anders maken de chanteurs de naaktfoto openbaar.

Grote gevolgen

In een opwelling verzonden beelden zorgen ondertussen voor grote consequenties onder minderjarigen. Veel slachtoffers krijgen na het uitlekken te maken met ernstige psychische problemen en overwegen zelfs zelfmoord.

Ook voor minderjarige daders zijn de consequenties groot, maar de politie merkt op dat zij dat van tevoren niet beseffen. Zij sturen de beelden door uit wraak, omdat een relatie gedaan is of er ruzie is. Het gebeurt ook per ongeluk. Maar wie een pikante foto van een minderjarige op zijn gsm heeft staan of verspreidt, kan worden vervolgd voor het bezit of verspreiden van kinderporno. Dat kan later leiden tot grote problemen, bijvoorbeeld bij het vinden van een job.

Actie

Daarom is er in Nederland nu een pilootproject opgezet in samenwerking met de stichting Halt. Jongeren van 12 tot 18 jaar worden hier geconfronteerd met de gevolgen van hun strafbare gedrag, maar krijgen geen justitiële aantekening als ze een traject met goed gevolg afleggen. Momenteel vindt een eerste evaluatie plaats. In Katwijk is de politie daarnaast begonnen met een speciaal voorlichtingsprogramma op scholen. Het voorlichtingsmateriaal wordt eerst regionaal, maar in de toekomst waarschijnlijk ook landelijk ter beschikking gesteld.