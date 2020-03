Opmerkelijk meer onlineverkoop van koelkasten, broodbakmachines en... tondeuses ADN

31 maart 2020

17u27

Bron: Belga 0 iHLN Elektroketen Krëfel merkt dat sinds de coronamaatregelen in ons land van kracht werden er online “opvallend meer” koelkasten/diepvriezers, tondeuses, broodbakmachines en IT-materiaal verkocht worden. Dat is vernomen bij Krëfel-woordvoerder Frédéric Berghmans. Bij bol.com merkt men een forse stijging van de verkoop van tondeuses en videospelconsoles.

Krëfel verkoopt online volgens Berghmans al een paar weken duidelijk meer koelkasten en diepvriezers, maar ook IT-producten zoals laptops, schermen en webcams. De meerverkoop van die IT-producten is wellicht het gevolg van het toegenomen aantal mensen die door de coronacrisis van thuis moeten werken en van kinderen die de producten nodig hebben voor onderwijs nu de scholen gesloten zijn.

Sluiting kappers

Recentelijk is er ook een duidelijke meerverkoop bij Krëfel van broodbakmachines en tondeuses. Dat laatste wellicht ingegeven door de sluiting van de kappers, klinkt het bij Krëfel, zonder precieze cijfers te geven. Krëfel meldt overigens 500 tablets te schenken voor geïsoleerde zieken in zorgcentra en ziekenhuizen. Op die manier kunnen mensen die zijn opgenomen toch contact houden met familie en geliefden. De vier federaties die in België de ziekenhuizen en gezondheidscentra vertegenwoordigen zullen de tablets toewijzen volgens de behoeften die op het veld vastgesteld zijn.

“Tienduizenden artikelen”

Bij onlinehandel bol.com wordt eveneens een verkoopstijging van tondeuses opgemerkt. Die waren de afgelopen twee weken vier keer zo populair als tijdens dezelfde periode vorig jaar, het gaat om "tienduizenden artikelen”. De voorbije twee weken verkocht bol.com ook dubbel zoveel videospelconsoles, opnieuw goed voor "tienduizenden artikelen", klinkt het. Vriezers waren zelfs acht keer zo populair, broodbakmachines zeven keer.

Samenwerking met Belgische lokale ondernemers

Bol.com geeft ook aan dat zijn samenwerking met Belgische lokale ondernemers nog nooit zo belangrijk was. "Ten eerste zien we dat er twee tot drie keer zoveel aanmeldingen waren van Belgische ondernemers om partner te worden van bol.com in de afgelopen weken versus dezelfde periode vorig jaar. De verkopen van Belgische ondernemers via bol.com groeiden de afgelopen weken vijf keer zo hard als in dezelfde periode in 2019", klinkt het.

We zien dat Belgische partners hiermee ook harder groeien dan de Nederlandse. Belgische ondernemers spelen op dit moment dus heel goed in op de lokale klantbehoefte bol.com

“Ten tweede zien we dat Belgische klanten van bol.com de afgelopen weken meer dan twee keer zoveel bij onder andere deze Belgische partners via bol.com kochten, vergeleken met dezelfde weken in 2019. We zien dat Belgische partners hiermee ook harder groeien dan de Nederlandse. Belgische ondernemers spelen op dit moment dus heel goed in op de lokale klantbehoefte.”

De belangrijkste artikelen die lokale Belgische ondernemers sinds 18 maart verkochten via bol.com zijn respectievelijk zaden, puzzels, cartridges, klusverf en audiokabels. De Belgische klanten kochten de voorbije weken via bol.com vooral boeken, cartridges, puzzels, zaden en films/tv-series.

