Oplossing voor miljoenen ongebruikte toestellen? "Hef 15 euro statiegeld op smartphones" FT

04 augustus 2018

08u47

Bron: De Tijd 4

"Hef 15 euro statiegeld op smartphones." Dat zegt Marc Grynberg, topman van de Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore, vandaag in De Tijd. Hij reageert zo op het nieuws dat in ons land meer dan 2,3 miljoen ongebruikte mobiele telefoons in lades en kasten rondslingeren. Die toestellen kunnen nuttig zijn voor hergebruik of recyclage. Uit de batterij kan immers nog kobalt, nikkel, koper en lithium worden gehaald. Grynberg schat dat de totale waarde van de afgedankte gsm's, maar ook tablets, camera's of batterijen, wereldwijd zeker oploopt tot tien miljard euro. En dus is recyclage een noodzaak, klink het nog. "Want we leveren onze lege bak bier in het weekend toch ook binnen in de supermarkt?" Statiegeld kan dus een oplossing zijn, maar ook de overheid zou mensen meer moeten aansporen waardevolle spullen te recupereren, zegt Grynberg nog.

Lees ook: De reden waarom u die afgedankte gsm best inlevert