Oplichters slaan toe via TeamViewer en doen zich voor als Microsoft-medewerkers mvdb

17 april 2018

13u48

Bron: TV Limburg 0 iHLN Oplichters die zich voordoen als medewerker van Microsoft slaan toe via TeamViewer, zo waarschuwt de lokale politie van Beringen/Ham Tessenderlo.

Met TeamViewer kunnen verschillende personen de computer vanop afstand 'overnemen' om zo allerhande informaticaproblemen op te lossen. De oplichters gebruiken het programma om mensen geld afhandig te maken.

De slachtoffers werden door een 'medewerker van Microsoft' opgebeld. Hij vroeg hen om de computer op te zetten, in te loggen via TeamViewer om daarna enkele verrichtingen met hun bankkaart en digipass uit te voeren. Op deze manier werd geld van de rekening gehaald. Bij een slachtoffer werden zelfs enkele online bestellingen geplaatst in naam van de gedupeerde, meldt TV Limburg.

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo kreeg de afgelopen weken verschillende meldingen binnnen. Microsoft hamert er al jaren op dat ze nooit mensen telefonisch contacteren.