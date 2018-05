Opgepast voor deze valse GDPR-mails Maarten Swinnen Jef Artois

24 mei 2018

23u56

Bron: VTM Nieuws 2 iHLN De federale politie heeft al 1.297 meldingen binnengekregen van misbruik van de nieuwe GDPR-wetgeving, die uw gegevens moet beschermen. Daardoor wordt u ook overspoeld door mails van bedrijven die vragen of ze uw gegevens nog mogen gebruiken. Maar fraudeurs maken daar misbruik van om u van alles te ontfutselen.

We worden de laatste dagen overspoeld met mails. Bedrijven vragen ons of ze onze persoonsgegevens nog mogen gebruiken, nu de nieuwe GDPR-regels ingaan. En daar maken ook criminelen gebruik van. De Federale Computer Crime Unit kreeg al meerdere meldingen van valse GDPR mails.

Hoe herkennen?

Nochtans zijn die mails makkelijk te herkennen. Vaak heeft de link niets te maken met de organisatie die zogezegd de mail verstuurde. Een tweede tip is dat organisaties normaal nooit om extra informatie vragen in het kader van GDPR, ze willen enkel toelating om je gegevens verder te verwerken.

Melden

De criminelen willen die extra gegevens wél, of willen virussen op je computer zetten. Als je zo'n mail krijgt, meld je het best meteen aan de Computer Crime Unit. Hoe? Gewoon doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. En natuurlijk is het ook altijd nuttig om je computer goed te beschermen met de nieuwste updates.