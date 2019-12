Opgepast: “tsunami” aan valse e-mails in naam van pakjesdiensten zoals bpost en PostNL ADN

16 december 2019

19u27

Bron: Safeonweb.be 1197 iHLN De kerstperiode, dat betekent cadeautjes. En c riminelen willen duidelijk hun graantje meepikken van de pakjesgekte. Safeonweb waarschuwt vandaag dat internetgebruikers de laatste dagen “bedolven worden onder een tsunami aan phishingberichten in naam van verschillende pakjesdiensten”. Oppassen geblazen dus!

Dat we veel van onze kerstcadeautjes online kopen, is duidelijk: bpost verwerkt deze eindejaarsperiode tot 480.000 pakjes per dag, een record.

Afzender en referentienummer checken

Criminelen maken gretig gebruik van die pakjeskoorts om mensen op te lichten. Ook u ontving misschien al een verdachte e-mail? “De berichten die wij konden onderscheppen, werden in naam van bpost en PostNL verstuurd en misbruiken de logo’s van beide diensten”, zo meldt Safeonweb. “Het bericht ziet er op het eerste zicht echt uit, maar wie beter kijkt zal opmerken dat de afzender niet echt bpost of PostNL is en dat het referentienummer niet klopt.”

In de valse mails die circuleren wordt vaak gevraagd om ‘niet betaalde verzendkosten’ alsnog te betalen. “Bij de meeste webshops zijn de verzendkosten in de prijs begrepen”, stelt Safeonweb. “Meestal weet je vooraf wel of je nog verzendkosten zal moeten betalen of niet. Informeer je daarover bij elke online aankoop zodat je niet moet twijfelen als je een verdacht bericht krijgt.”

Klik nooit op een link in de phishingberichten. Stuur de berichten steeds door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder ze daarna meteen.

Ziet er vrij echt uit, niet ? @bpost_nl Dagelijks krijg ik deze mails. Iemand misbruikt jullie naam voor #oplichterij. Toch eens (laten) uitzoeken? Thx voor #feedback pic.twitter.com/us5Qu4OAWM Myriam(@ Myriamds1) link

Hallo, we raden je aan om hier niet op in te gaan. Het gaat om een phishing bericht dat niet van ons afkomstig is. Je mag dit ook steeds melden via verdacht@safeonweb.be of contacteer je internet provider om deze afzender te laten blokkeren.^MA bpost(@ bpost_nl) link

Hallo, dit is geen bericht van bpost.Ontvang je een sms of een email die aan deze beschrijving voldoet? Klik dan niet op de link en verwijder het bericht.^MA bpost(@ bpost_nl) link