Opgelet! Russische hackers nemen wereldwijd Instagram-accounts over Nathalie De Bisschop

14 augustus 2018

18u48

Bron: VTM Nieuws 23 iHLN Honderden Instagram-gebruikers hebben de afgelopen weken melding gedaan dat hun account gehackt werd. Het probleem neemt ondertussen grote proporties aan, hoewel het nog onduidelijk is om hoeveel accounts het precies gaat. Ook in ons land werden mensen al het slachtoffer van de hackers.

Elk van de slachtoffers van de hacking heeft hetzelfde meegemaakt. Plots worden ze uitgelogd op hun account en kunnen ze niet meer inloggen. Als ze een nieuw wachtwoord willen aanvragen, krijgen ze een melding dat een nieuw wachtwoord gemaild wordt naar een Russisch e-mailadres. Met andere woorden: hun mailadres werd onmiddellijk aangepast.

Vlaamse getuigt

Ondertussen zijn er al zeker honderden gevallen gemeld in de Verenigde Staten, maar ook bij ons komt het probleem voor. Ook de Vlaamse Carmen Creylman werd gehackt op dezelfde manier. “Ik wilde mijn Instagram openen en zag dat ik was uitgelogd”, getuigt ze aan VTM NIEUWS. “Toen ik me opnieuw wilde inloggen, bleek dat mijn wachtwoord en e-mailadres waren aangepast naar een Russisch mailadres.”

Automatisch antwoord

Contact opnemen met Instagram heeft niet veel zin. "Ik heb alle stappen gevolgd die ik moest volgen", vertelt de jonge mama. "Ik heb gemaild dat ik gehackt was en heb alle instructies gevolgd. Zo moest ik een foto sturen van mezelf met daarop een nummer. Dat heb ik wel twintig keer gedaan, maar ik kreeg zelfs geen antwoord meer."

Dat vertellen ook andere Instagram-gebruikers wereldwijd. "De helpdesk van Instagram is gewoon een geautomatiseerde dienst die je niet verder helpt", klinkt het op Twitter. "Er zat niets anders op dan een nieuw account aan te maken en mijn vrienden op de hoogte te brengen dat ze me daar konden volgen", zegt Carmen.

Mijn Instagram-account is een jarenlange verzameling van foto's. Het wordt plots heel persoonlijk als je dat zelf niet meer in handen hebt

Herinneringen weg

"Ik was in shock toen ik merkte dat ik gehackt was", vertelt ze. "Mijn Instagram-account is een jarenlange verzameling van foto's. Het wordt plots heel persoonlijk als je dat zelf niet meer in handen hebt." Daarnaast vreesde de 27-jarige vrouw dat de hackers zo toegang kregen tot nog meer gegevens. "Ik had schrik dat ze op die manier ook mijn bankgegevens konden hacken."

Wat het doel is van de hackers, is voorlopig nog onduidelijk. De hackers passen (voorlopig) enkel de biografieën en de mailadressen aan.