Opgelet: oplichters proberen u met coolblue-nepshop geld afhandig te maken Natasja de Groot

29 november 2018

17u12

Bron: AD.nl 0 iHLN De Nederlandse politie waarschuwt consumenten om vooral geen spullen te bestellen via de website www.coolblue-deals.com. Achter de site zitten oplichters die mensen geld afhandig proberen te maken. Bestelde spullen worden niet afgeleverd. Hoeveel mensen er zijn ingestonken, is niet bekend.

Valse webshops - die in deze kerstperiode geregeld opduiken - hebben gemeen dat oplichters een url hebben geregistreerd waarin de naam van een bekend bedrijf zit. Zoals in dit geval de bekende webwinkel Coolblue. De websites zijn veelal voorzien van een echt adres, een betaalmogelijkheid en een keurmerk. “Het gaat om professioneel ogende webshops, die veel moeilijker te herkennen zijn dan ‘gewone’ nepshops’’, zo waarschuwde ook de Nederlandse Consumentenbond onlangs.

Het advies van de politie: controleer voor bestelling altijd of je de juiste naam bovenin ziet staan. Nog een paar tips : lees altijd de gebruikerservaringen (reviews). Winkels zonder ervaringen of met heel weinig ervaringen zijn verdacht. Een andere aanbeveling: betaal achteraf, of verzekerd met bijvoorbeeld een creditcard.

Pas op voor de malafide website https://t.co/YeaJ7vJuNP . Bestellingen worden niet geleverd.

Oplichters registreren vaak een url waarin de naam van een bekend bedrijf zit. Controleer altijd of u op de juiste naam bovenin ziet staan.https://t.co/2E8Yd5MzvJ Politie Nederland(@ Politie) link