Op zoek naar een leuk kerstcadeau voor een techliefhebber? Met deze gadgets scoor je punten

FRITZ!Repeater 6000

Nu we steeds meer slimme apparaten in huis hebben, is een goede internetverbinding overal in huis geen overbodige luxe. Met de FRITZ!Repeater 6000 breid je snel en eenvoudig je bestaande wifinetwerk uit. Deze repeater heeft 12 antennes en is compatibel met iedere router. Zo kan je tot in het verste hoekje van je huis genieten van een stabiel, draadloos netwerk.

De FRITZ!Repeater 6000 heeft een adviesprijs van 219 euro. Bekijk ‘em hier.

Volledig scherm FRITZ!Repeater 6000 © Tweakers

Dji Drone Mavic Mini More Combo

Hou je ervan om zelf video’s vanuit de lucht te maken? Deze DJI Mavic Mini More Combo weegt amper 249 gram en past in je broekzak. De camera maakt beelden in 2.7K (2704 x 1520 pixels) en beschikt over een stabilisatietechnologie. Via een app op je telefoon kan je deze drone 4 km ver laten vliegen aan een snelheid van 46 km/u. Kortom: met deze drone kan je mooie beelden voor je eigen filmprojecten maken.

Volledig scherm Dji Drone Mavic Mini More Combo © Tweakers

Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit

Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Net wanneer je op je gemak een spannende of romantische (kerst)film aan het streamen bent of het internet aan het afschuimen bent naar lastminutecadeaus, valt het wifisignaal weg. Devolo heeft hiervoor een oplossing bedacht: de Magic Powerline-adapters. Via de stopcontacten leid je het internetsignaal door plafonds en muren tot aan elke gewenste ruimte, via een wifiadapter wordt elk stopcontact een krachtige hotspot. De devolo Magic 2 WiFi 6 is ‘s werelds eerste Powerlineadapter met het razendsnelle wifi 6. Of je nu alleen woont of het internet met verschillende huisgenoten deelt, met deze adapters kom je de wintermaanden wel door.

Volledig scherm Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit © Tweakers

Cricut Joy hobbysnijmachine

Met deze handige en compacte snij- en schrijfmachine kan je je eigen stickers voor drinkflessen en broodtrommels ontwerpen. Maak etiketten op maat voor jouw kruidenpotjes of uitnodigingen, of verras vrienden en familie met een gepersonaliseerd zelfgemaakt kaartje. Deze Cricut Joy is compact en eenvoudig in te stellen.

Volledig scherm Cricut Joy hobbysnijmachine © Tweakers

ASUS Laptop ZenBook UX325EA

De ASUS Zenbook is een slanke, zakelijke laptop waarop je moeiteloos kan werken, streamen en surfen door de snelle Intel Core i7-1165G7 processor. Het scherm is de grote eyecatcher: de dunne randen huisvesten een groot Full HD Oled-scherm dat mooie, volle kleuren en scherpe beelden levert. Je werkt comfortabel uren door dankzij het ergonomisch toetsenbord en de lange accuduur.

Volledig scherm ASUS Laptop ZenBook UX325EA © Tweakers

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.