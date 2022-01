Op zoek naar een koptelefoon of (draadloze) oortjes? Dit zijn dé 5 koopjes van het moment

HP Omen Blast Black – vanaf 50,99 euro

Deze headset zorgt ervoor dat je elke game op scherp staat met zijn 7.1 surround sound, 24-bit USB DAC en een inschuifbare ruisonderdrukkende microfoon. De headset is compatibel met al je hardware en voelt uiterst comfortabel aan dankzij de hoofdband en superzachte oorkussens. “Deze headset is gemaakt voor gamers maar voldoet ook prima voor allerlei andere toepassingen, zoals vergaderingen en het kijken van films en series aan je pc”, weet Frank Everaardt.

EPOS GTW 270 Gaming Earbuds – vanaf 94,99 euro

Wil je draadloos gamen, maar ook onderweg van goede geluidskwaliteit genieten, dan zijn deze oortjes van EPOS perfect. “Ze zijn draadloos en worden via bluetooth met je telefoon of andere apparaten aangesloten. Voor gamers is dat echter niet goed genoeg, want bluetooth is te traag voor heel snelle acties in games. Daarom levert EPOS een speciale usb-c adapter mee waarmee het geluid sneller bij je oren terechtkomt. De oortjes dekken je oren goed af, waardoor je de focus kunt houden op je game”, schetst Frank Everaardt.