Op staande voet ontslagen door likes op Facebook

Een vonnis in de Arbeidsrechtbank van Luik zou een interessant precedent kunnen vormen: wie op Facebook een racistische (of antisemitische of negationistische) boodschap liket, kan door zijn of haar werkgever ontslagen worden.

Aan de basis van het vonnis ligt een incident waarbij een accountant van een Brusselse vzw op zijn persoonlijke Facebookprofiel diverse links had gepost die refereerden aan het quenelle-gebaar van de Franse komiek Dieudonné M'bala M'bala. De 'quenelle' wordt gezien als een extreem vulgair gebaar, waarbij met de hand tegen de schouder wordt aangegeven hoe diep de tegenpartij 'het kan steken waar de zon niet schijnt'. Veel mensen zien het ook als een soort omgekeerde Hitlergroet. Dieudonné werd in 2015 trouwens door de rechtbank van Luik veroordeeld tot een celstraf van twee maanden en een geldboete voor het aanzetten tot haat en het verspreiden van discriminerende, negationistische en antisemitische uitlatingen tijdens een optreden in Herstal in 2012.

Reputatieschade

Bij de Brusselse vzw vielen de posts van de accountant niet in goede aarde. De bestuurders riepen de man op het matje en vroegen hem ermee op te houden. Hij moest ook schriftelijk instemmen dat hij niet langer zaken zou posten of liken die als kwetsend konden ervaren worden door de publieke opinie.

Enkele maanden later werd de werknemer opnieuw betrapt op soortgelijke inbreuken. Voor de vzw aanleiding genoeg om hem met dringende redenen te ontslaan, waarop de man naar de rechtbank trok.

Zijn argument: een 'like' betekende niet dat hij integraal akkoord was met de berichten in kwestie. Maar de rechter besliste wel degelijk in het voordeel van de werkgever, en oordeelde dat het misdrijf van de werknemer ernstig genoeg was en dat de werkgever zich terecht zorgen maakte over reputatieschade.

De uitspraak schept een verrassend precedent, volgens experts. "Het is nuttig eraan herinnerd te worden dat je voorzichtigheid aan de dag moet leggen op sociale media", stelt Carl Vander Espt, advocaat van het kantoor Cairn Legal.

Iedereen mag vrij zijn mening uiten. Al moet elke loontrekkende loyaal, terughoudend en discreet zijn tegenover zijn werkgever Advocaat Jacques Englebert

Loyauteit en terughoudendheid

Dat zegt ook Jacques Englebert, advocaat gespecialiseerd in mediarecht. "Iedereen heeft het recht zich vrij te uiten - zoals de boekhouder beweerde. Dat staat te lezen in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Al preciseert het verdrag ook dat loontrekkenden een plicht van loyauteit, terughoudendheid en discretie tegenover hun werkgever moeten hebben", lichtte hij nog toe. De Belgische jurisprudentie beschouwt uitingen op sociale media eerder als openbaar. Bijgevolg moeten werknemers aan deze plicht voldoen. Volgens Englebert heeft het arbeidshof gelijk. "Wanneer men liket, drukt men zich uit."