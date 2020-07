Op naar de play-offs: week 8 van de Belgian League zit erop Redactie

21 juli 2020

15u21 1 iHLN Week 8 van de Belgian League zit erop en zo trekken de teams volgende week richting play-offs. Op basis van de uitslagen van de laatste week zijn het Sector One, KVM Esports, Aethra Esports en Team 7AM die elkaar treffen. RSCA Esports grijpt naast een plek.



We gingen van start met de wedstrijd tussen Brussels Guardians, dat reeds uitgeschakeld was in de play-off race, en de huidige nummer twee KVM Esports. KVM Esports leek al vroeg dominant met een 4000 gold lead na 15 minuten, twee Dragons en een Rift Herald. Brussels Guardians sputterde tegen door de derde Dragon weg te stelen, maar jungler Flawed raakte meer en meer fed en zette iets later KVM Esports op Soul Point. Na een matig teamfight van Brussels Guardians kon KVM Esports drie kills vinden, Ocean Soul ophalen en de Baron oppikken. Daarna was het snel voorbij wanneer KVM Esports het hele Brussels Guardians team neerhaalde en hun basis in puin kon leggen. KVM Esports trekt met een goed gevoel richting play-offs.

Daarna was het tijd voor de featured matchup tussen Aethra Esports en Team 7AM. Die laatste kon zeker zijn van een play-off plek bij winst. Bij verlies waren ze afhankelijk van de resultaten van RSCA Esports tegen Sector One. Team 7AM vond een eerste Dragon en Rift Herald, maar gold bleef relatief gelijk vroeg in de match. Toch was het Team 7AM dat een kleine voorsprong kon uitbouwen rond 20 minuten met een tweede Dragon en een gewonnen teamfight. Vooral bot laner Yoni zag er goed uit op z’n Ashe. Het ging mis voor Team 7AM in hun jungle vlak voor ze hun vierde Dragon konden oppakken, waarbij Aethra de teamfight won, de Dragon neerhaalt en de Baron oppikt. Team 7AM miskijkt zich op een gevecht in de mid lane waarna Aethra hun volledige team neerhaalt, met een kapotte Nexus tot gevolg. Team 7AM was nog niet zeker van hun play-off plek en keek bang uit naar de match tussen Sector One en RSCA Esports.

Afsluiten deden we dus met Sector One en RSCA Esports in een allesbeslissende wedstrijd voor het vierde plekje in de playoffs. RSCA Esports moest winnen en kon de First Blood binnenhalen, maar Sector One vond een individuele voorsprong in elke lane samen met een vroege Dragon en Rift Herald. RSCA Esports vestigde z’n hoop op bot laner Saitam, die al vroeg fed raakte op z’n Kai’sa. Sector One leek wel sterker in de teamfight en had een 4000 gold lead na 20 minuten spelen. Al snel stond Sector One op Soul Point en na een ace in de mid lane kregen ze ook een gratis Baron cadeau, waarna de wedstrijd stel voorbij was. RSCA Esports haalt de play-offs niet, terwijl Team 7AM dat vierde plekje kan behouden.