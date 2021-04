Op deze site kan je zien of ook jouw telefoonnummer te grabbel werd gegooid voor oplichters na groot datalek bij Facebook

gamereview ‘Spacebase Startopia’ belooft galacti­sche droom, maar in de praktijk ruim je vooral afval van aliens op

2 april De zogenaamde sim- of managementgames piekten zo ergens rond de millenniumwisseling. Vandaag zijn ze aan een voorzichtige comeback bezig. Met onder andere deze Starbase Startopia, die het je aliens naar hun zin laat maken in ruimtestations. Gekke jongens die aliens, en verdomd veeleisend … en blind voor vuilnisbakken … en … ach breek me de bek niet open.