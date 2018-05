Oostenrijker valt Instagram aan bij Belgische Privacycommissie TK

25 mei 2018

06u23

Bron: Belga 1 iHLN De Oostenrijkse advocaat en privacyactivist Max Schrems dient een klacht in tegen Instagram bij de Belgische Privacycommissie, die sinds vrijdag de nieuwe naam Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) draagt. Hij wachtte voor het opstarten van de procedure tot de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van kracht ging. Dat staat in Le Soir.

Schrems voert al jaren een verbeten strijd met Facebook, het moederbedrijf van Instagram, over privacy. Hij slaagde er eerder al in om de zogenaamde Safe Harbour-regeling ongeldig te laten verklaren. Dat systeem regelde sinds 2000 hoe bedrijven in Europa en de VS moesten omgaan met de trans-Atlantische overdracht van persoonsgegevens.

Ondertussen richtte hij de ngo Noyb ("My privacy is none of your business") op. Daarmee richt hij nu, in België, zijn pijlen op Instagram. Schrems klaagt aan dat de foto-app gebruikers dwingt om haar nieuwe privacybeleid te aanvaarden. Volgens Le Soir riskeert het bedrijf een boete tot 1,3 miljard euro.

Om gelijkaardige redenen valt Nyob ook Google in Frankrijk, Whatsapp in Duitsland en Facebook in Oostenrijk aan.