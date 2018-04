Ook Twitter verkocht gegevens van gebruikers FT

30 april 2018

15u48

Ook Twitter heeft gegevens van zijn gebruikers verkocht. Die kwamen terecht bij het bureau Global Science Research (GSR). opgericht door Aleksandr Kogan. Hij is ook degene die een persoonlijkheidstestje voor Facebook had gemaakt. De persoonsgegevens die hij daarmee kreeg, kwamen terecht bij het beruchte Cambridge Analytica. Het is vooralsnog niet bekend wat GSR met de gegevens heeft gedaan en hoeveel het bedrijf daarvoor heeft betaald. Twitter liet aan persbureau Bloomberg wel weten dat het slechts één keer is gebeurd. Ook zou het gaan om openbare gegevens en zouden er geen privédata zijn weggegeven. GSR kreeg in 2015 toegang tot systemen van Twitter. Daarin stonden tweets die tussen december 2014 en april 2015 waren geplaatst. Het is niet bekend om hoeveel tweets en hoeveel gebruikers het gaat.

