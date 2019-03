Ook Proximus komt met bundel zonder tv-decoder HA

01 maart 2019

16u39

Bron: Belga 0 iHLN Proximus lanceert in april een nieuwe telecombundel met internet, mobiele telefonie en tv, maar dan zonder televisiedecoder. Klanten die de bundel Epic Combo kiezen, zullen wel televisie kunnen streamen via een app.

Twee weken geleden zette Telenet met Yugo al een gelijkaardig aanbod in de markt. Maar Proximus holt Telenet niet achterna, klinkt het. "We zijn er al lang mee bezig. We hebben blijkbaar dezelfde trends gezien." Bij Telenet kost het aanbod 100 euro per maand. Proximus wil nog niet over de prijs communiceren.

"We geven hiermee een antwoord op de noden van onze klanten", legt Proximus-CEO Dominique Leroy uit. "Met Epic Combo mikken we specifiek op jongeren die het nest verlaten. Misschien hebben zij nog geen volledig aanbod nodig. Als ze zich later settelen stappen ze over naar een volledig aanbod.”



Ondertussen werkt Proximus ook aan een nieuwe "gepersonaliseerde" tv-app. Leroy wil dat zoveel mogelijk klanten de app op het startscherm van hun smartphone zetten. Er lopen gesprekken met de lokale mediaspelers over het plan.