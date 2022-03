Ook PayPal zet activiteiten stop in Rusland

“PayPal steunt het Oekraïense volk en veroordeelt net als de internationale gemeenschap de militaire agressie in Oekraïne”, klinkt het in een brief die Dan Schulman, de CEO van PayPal, heeft gestuurd naar de Oekraïense minister van Digitale Transformatie Mykhailo Fedorov.

Voorlopig kunnen inwoners van Rusland wel nog geld van hun PayPal-account halen, maar daar blijft het bij. De Oekraïense regering had PayPal opgeroepen om maatregelen te treffen en het bedrijf gaat daar dus op in. PayPal zegt ook dat via hun platform al voor meer dan 150 miljoen dollar (137 miljoen euro) geld is ingezameld voor goede doelen in Oekraïne.