Ook online dreigt het coronavirus: cybercriminelen maken misbruik van actuele thema's

08 maart 2020

11u37 3 iHLN Cybercriminelen doen zich voor als organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, overheidsdiensten of ziekenhuizen en sturen mails over het coronavirus rond. In die e-mailbericht staan links naar bestanden met veiligheidsmaatregelen. Wie op zo’n link klikt haalt malware binnen of kan worden opgelicht.

“De oplichters spelen doelbewust in op de emoties van de ontvanger. Ze proberen het doelwit angst aan te jagen om zo de kans te vergroten dat iemand effectief op een link klikt of een bijlage opent. Dat soort phishing-mails is zeer effectief”, zegt Arnout Van de Meulebroucke van Phished, specialist in security awareness. Ook via Whatsapp of in sms-berichten worden berichten met frauduleuze links verstuurd.

Cybercriminelen spelen graag in op actuele trends. Enkele maanden geleden, tijdens de kerstperiode, werd er melding gemaakt van een “tsunami” aan valse berichten van pakjesdiensten zoals bpost en postNL. “We verwachten dan ook enorme pieken in phishing-aanvallen rond de Olympische Spelen en het Europees kampioenschap voetbal deze zomer”, waarschuwt Van de Meulebroucke.

