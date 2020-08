Ook Facebook klaagt over commissiebeleid in App Store van Apple ADN

16 augustus 2020

16u48

Facebook klaagt ook over het commissiebeleid in de App Store van Apple. Het sociale netwerk ergert zich eraan dat de iPhonemaker bij een nieuwe dienst van Facebook gewoon de gebruikelijke vergoeding wil hebben op zogeheten in-app-aankopen.

Bij Facebook is het nu ook mogelijk voor bedrijven om betaalde online-evenementen op te zetten. Ondernemingen kunnen bij Facebook-gebruikers kosten in rekening brengen voor toegang tot bepaalde livestreams, zoals een yogales of een seminar.



Normaal krijgt Apple altijd 30 procent commissie op betalingen die binnen de Facebook-app worden gedaan. Dat is een regel voor apps die vanuit de App Store kunnen worden gedownload.

Kleine ondernemers

Het bedrijf van topman Mark Zuckerberg had Apple dit keer evenwel gevraagd om af te zien van de gebruikelijke vergoeding, ook omdat het om transacties voor kleinere ondernemers zou gaan. Die zouden het al moeilijk genoeg hebben door de coronacrisis. Maar Apple weigerde akkoord te gaan. Met rivaal Google lukte het wel om andere afspraken te maken, al ziet dat bedrijf daarbij niet af van zijn recht op commissie.

Eerder kwam er al soortgelijke kritiek op Apple van bekende bedrijven als Spotify en Epic Games, de maker van het populaire schietspel Fortnite. Dat laatste spel is vanwege een betalingsgeschil onlangs zelfs uit de appstores van zowel Apple als Google verwijderd. Dat gebeurde nadat Epic Games een eigen betaalmethode in het spel had geïntroduceerd. Daar konden spelers muntjes kopen voor in het spel, waarbij ze minder betaalden dan via de officiële methodes die Apple en Google voorschrijven.