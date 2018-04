Ook Europees parlement wil dat Zuckerberg het zelf komt uitleggen: "Afgevaardigde sturen? Onaanvaardbaar tekort aan respect" ADN

09 april 2018

20u34

Bron: Belga 1 iHLN Ook het Europees parlement roept Facebook-topman Mark Zuckerberg op het matje om tekst en uitleg te komen geven na het privacyschandaal. De fractievoorzitter van de Europese Volkspartij EVP Manfred Weber vindt het "onaanvaardbaar" dat Zuckerberg enkel maar een afgevaardigde zou sturen.

De voorzitter van het Europese parlement Antonio Tajani had Zuckerberg zelf uitgenodigd om in het parlement uit te komen leggen wat er is gebeurd met de gegevens van Europese Facebookgebruikers. Volgens Facebook zouden 2,7 miljoen Europeanen getroffen kunnen zijn. Zuckerberg wilde wel een afgevaardigde van zijn bedrijf sturen, maar zou zelf niet komen, antwoordde hij.

Weber, voorzitter van de Europese christendemocraten, neemt daar geen genoegen mee. Hij vindt dat Zuckerberg het zelf moet komen uitleggen. "De weigering van Mark Zuckerberg om zelf naar het Europees parlement te komen, geeft blijk van een onaanvaardbaar tekort aan respect", zei hij vandaag. "Zuckerberg moet de macht van het Europees parlement om acties te ondernemen tegen Facebook en tegen hem niet onderschatten", waarschuwt Weber.

De gegevens van zowat 87 miljoen Facebook-gebruikers zouden misbruikt zijn door databedrijf Cambridge Analytica. Een aantal Facebookers had een persoonlijkheidstest van dat bedrijf ingevuld, waarna Cambridge Analytica aan hun gegevens en die van hun vrienden kon. De gegevens zouden onder meer gebruikt zijn geweest om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 - die waarin Donald Trump won - te beïnvloeden.

Morgen en woensdag gaat de Facebook-CEO wel persoonlijk getuigen in het Amerikaanse Congres. In een post op Facebook zegt Zuckerberg dat zijn bedrijf fouten heeft gemaakt door niet genoeg te doen om oneigenlijk gebruik van het netwerk te vermijden. Hij zal investeren in de beveiliging van gegevens om gelijkaardige fouten in de toekomst te voorkomen, klinkt het.