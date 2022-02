Ook dit jaar waarschijnlijk geen release van ‘Baldur’s Gate 3’ van het Gentse Larian Studios

Vorig jaar in juli zei Vincke nog dat de derde hoofdgame in de decennia oude reeks “hopelijk ergens in 2022” ‘Early Access’ zou verlaten. In een interview met website Eurogamer komt hij daar op terug: “We denken dat we in het laatste jaar van ontwikkeling zitten. Dit jaar de game uitbrengen is onwaarschijnlijk, maar we zien het licht aan het einde van de tunnel.”