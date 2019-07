Ook Chinese ZTE opent centrum voor cybersecurity in Brussel ADN

Na Huawei heeft ook zijn Chinese sectorgenoot ZTE een centrum voor cybersecurity geopend in Brussel. Het lab dat moet toezien op de veiligheid van het internet "bevindt zich in het administratieve en politieke hart van de EU", zegt het bedrijf in een persbericht.

Vier maanden geleden opende telecomgigant Huawei zijn centrum voor cybersecurity in Brussel. Dat gebeurde onder massale persbelangstelling, want het concern ligt onder vuur. Met name de Verenigde Staten beschuldigen Huawei ervan zijn apparatuur open te stellen voor de Chinese regering zodat die kan spioneren. In België voerde het Centrum voor Cybersecurity (CCB) een onderzoek wegens mogelijke spionage door Huawei, maar daarbij werden geen bewijzen van risico's voor de cyberveiligheid gevonden. Zelf ontkent het Chinese bedrijf alle beschuldigingen.

Met het oprichten van centra voor cybersecurity lijken de Chinese telecombedrijven vooral meer transparantie te willen bieden, schrijft persbureau Reuters. ZTE staat niet op een zwarte lijst in de VS, maar kwam vorig jaar wel onder vuur te liggen omdat het handel voerde met Iran. Het concern werd afgestraft met een exportban naar de VS en moest een boete van 1 miljard dollar betalen.



In het centrum van cybersecurity zullen klanten en regulatoren de broncode van netwerkapparatuur kunnen verifiëren en kunnen testen op cyberaanvallen. "De veiligheid van de ICT-industrie kan niet door één enkele telecomoperator worden gecontroleerd. ZTE wil hier een belangrijke rol spelen", klinkt het in het persbericht. ZTE heeft nog gelijkaardige centra in Rome en in Nanjing (China).