Ook Apple wil satellieten gebruiken voor internetverbinding

20 december 2019

14u27

Apple wil dat iPhones, iPads en andere apparaten over een paar jaar rechtstreeks via speciale satellieten verbinding kunnen maken met internet. Binnen vijf jaar zou het netwerk klaar moeten zijn. Het is niet duidelijk of Apple zelf ook satellieten wil ontwikkelen, of dat het bedrijf zich richt op technologie om gebruik te maken van de satellieten van anderen.

Het project staat nog in de kinderschoenen, meldt persbureau Bloomberg, maar topman Tim Cook zou het als een prioriteit zien.

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk, heeft al een vergelijkbaar project. Dat heet Starlink. In de afgelopen maanden zijn er al meer dan honderd kleine satellieten gelanceerd en het moeten er meer dan 10.000 worden. De satellietjes moeten zorgen voor snel internet op aarde en op termijn ook in de ruimte. Ook Amazon en Facebook werken aan internetsatellieten.



Het Apple-project wordt geleid door Michael Trela en John Fenwick. Zij stonden eerder aan het roer bij Skybox Imaging, dat de aarde vanuit de ruimte in kaart bracht. Het werd in 2014 verkocht aan Google.