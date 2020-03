Ook al gespot? Proximus en Orange wijzigen hun netwerknaam met oproep om thuis te blijven ADN

25 maart 2020

21u22

Bron: Tweakers, MacRumors 10 iHLN Providers Orange en Proximus hebben de netwerknaam die op het scherm van hun klanten verschijnt gewijzigd om hen op te roepen thuis te blijven. Dat meldt Tweakers. Er verschijnt nu StayHome voor de naam van de provider boven in beeld.

Orange begon maandag al met het wijzigen van zijn netwerknaam en Proximus volgde later, schrijft Le Soir. Zo’n verandering van de netwerknaam is geen ingewikkelde operatie, claimt een woordvoerder van Orange aan de RTBF.

De providers roepen zo mee op om thuis te blijven - in uw kot, zo u wil - om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.



Het is voor zover bekend voor het eerst dat providers de netwerknaam gebruiken om een boodschap te verspreiden. Dat gebeurt gewoonlijk via sms of een ander bericht op de telefoon. De Nederlandse overheid stuurde zondag nog een NL-Alert uit om mensen op te roepen binnen te blijven. Gisteren kregen alle Britten een boodschap binnen met details over de nieuwe lockdown-maatregelen daar.

Ook in andere landen duikt overigens de naamswijziging op, maar in bijvoorbeeld Duitsland blijkbaar enkel als mensen een wifi-netwerk (en dus waarschijnlijk hun huis in deze tijden) verlaten en op 4G overschakelen.

Valt me nu pas op in week 2 van de lockdown maar, dit vind ik een goeie bal @proximus! 👏🏻🤔#blijfinuwkot #StayHome #COVID19 pic.twitter.com/TMmxStgYrn Georges Vermast(@ georges_vermast) link

.@proximus heeft de naam van het netwerk aangepast naar StayHome Proximus.

Sterk bezig 💪 #corona pic.twitter.com/nExCtCOOdE Bert Vangeel(@ brtvngl) link

Orange blijft je verbinden met wat echt telt, ook als je thuis moet blijven #blijfinuwkot #samensterk #StayHome pic.twitter.com/gxPLGra4cj Orange BE Corporate(@ PressOrangeBE) link