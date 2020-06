Ook Adidas, Puma en Ford zullen in juli niet adverteren op Facebook en Instagram HLA

30 juni 2020

15u05

De Duitse sportmerken Adidas en Puma en de Amerikaanse autofabrikant Ford scharen zich in de groeiende rij bedrijven die het gehad lijken te hebben met alle haatuitingen op social media

"Racisme, discriminatie en haatdragende uitspraken mogen geen plaats hebben, noch in ons bedrijf, noch in onze samenleving", verklaart Adidas in een persbericht aan het Franse agentschap AFP. Ook het Amerikaanse filiaal Reebok doet mee.

Puma nam dezelfde beslissing. "Het is essentieel voor ons dat al onze partners onze fundamentele waarden verdedigen en zich kanten tegen haatspraak", aldus het sportmerk.

Ford, de nummer twee onder de Amerikaanse autofabrikanten, vindt dat alle uitingen van haat, geweld en racisme op social media “uitgeroeid” moeten worden. De autobouwer onderbreekt voor dertig dagen haar advertentiecampagnes op platforms als Facebook in de Verenigde Staten. Voor andere gebieden wordt dat nog bekeken, klinkt het.

200 merken

Bijna 200 merken, waaronder Coca-Cola, Levis, Starbucks en Unilever, beslisten om Facebook te boycotten. Enkele Amerikaanse burgerrechtenbewegingen hadden daartoe opgeroepen. Ze nemen het Facebook onder meer kwalijk dat berichten die oproepen tot geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten niet worden verwijderd.

Mark Zuckerberg, de topman van Facebook, kondigde vorige vrijdag intussen aan dat Facebook strenger zal optreden tegen reclames die racistisch of discriminerend van aard zijn.

