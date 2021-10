Onnodige foto's en mails bijhouden creëert even grote ecologische voetafdruk als luchtvaartindustrie volgens nieuw rapport

Het onnodig bijhouden van miljoenen foto's, filmpjes, berichtjes en mails op servers over de hele wereld creëert een ecologische voetafdruk die even groot is als die van de luchtvaartindustrie. Dat staat te lezen in een nieuw rapport dat werd uitgevoerd in opdracht van het Institution of Engineering and Technology (IET).