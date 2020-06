Online tool spoort per gemeente mogelijke Covid-19-besmettingshaarden op HAA

04 juni 2020

12u43

Bron: Belga 0 iHLN De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft een online tool ontwikkeld die op gemeentelijk niveau de evolutie van het aantal besmettingen weergeeft. Op die manier kan een opflakkering van de infectie en een mogelijke besmettingshaard snel opgespoord worden.

De nieuwe tool is online te vinden op www.coronafacts.be en maakt gebruik van gegevens van Sciensano. In tegenstelling tot andere kaarten, die slecht het totale aantal besmettingen per gemeente weergeven, gaat deze tool de actuele evolutie van de Covid-19-gevallen weergeven. In meer dan 500 gemeenten werden er in de voorbije dagen namelijk geen nieuwe besmettingen vastgesteld, maar in de gemeenten waar Covid-19 wel nog voorkomt, zien de VUB-onderzoekers dat er vaak meerdere personen geïnfecteerd zijn.

Er zou ook op gebied van de scholen en de bedrijven een dergelijk systeem moeten worden ontwikkeld om lokale haarden op te sporen Professor Dirk Devroey

“De tool is een hulpmiddel voor de gemeentebesturen om infectiehaarden snel op te sporen en eventueel nieuwe maatregelen te treffen om de verspreiding tegen te gaan. De opsporing op gemeentelijk niveau is een deel van de oplossing. Er zou ook op het gebied van de scholen en de bedrijven een dergelijk systeem moeten worden ontwikkeld om lokale haarden op te sporen", zegt professor Dirk Devroey, voorzitter van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische zorg aan de VUB.



Het opsporen van mogelijke nieuwe broeihaarden is voor een deel de taak van de contacttracers, maar volgens de ontwikkelaars van de tool is het nuttig dat de gemeenten ook snel op de hoogte zijn van de huidige Covid-19-infecties op hun grondgebied.

Lees ook:

“Startschot voor feestjes”: experts waarschuwen voor gevaar van bubbel van 10 (+)

IN KAART. Zoveel mensen stierven er in april meer dan normaal in jouw gemeente

Experts waarschuwen voor vals gevoel van veiligheid: “Corona blijft een killervirus” (+)