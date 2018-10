Ongemerkt slokt de smartphone veel te veel van onze tijd op, en dat eist zijn tol Laurens Verhagen

08 oktober 2018

17u23

Bron: de Volkskrant 1

Wie denkt dat het beantwoorden van dat ene appje of het liken van die ene foto geen kwaad kan, komt bedrogen uit. "We zijn minder productief, minder gefocust en gestrester."

Pianomuziek. In de mokka-kleurige soft focus houdt de moeder des huizes haar neus boven een pak verse bonen. In fel contrast daarmee haar puberzoon die, voorovergebogen en met een koptelefoon op, gespannen op zijn scherm tuurt en Fortnite speelt. Of misschien kijkt hij wel porno, dat zien we niet. Ondertussen ligt dochterlief breedlachend op bed te chatten op haar laptop, terwijl dochter nummer drie (met een tablet in haar hand) ondefinieerbare, fitness-gerelateerde bewegingen maakt in de tuin.

En dan trekt moeder welbewust en kwaadaardig de kabel uit de router. Weg internet. Vloekend en tierend stormen de tieners naar binnen – zou je denken. Maar nee: het is een reclame van een bekende koffiebrander. En in deze reclame is het verdwenen internet voor de opgejaagde tieners het sein om, uiteraard onder begeleiding van het bekende koffiedeuntje, glimlachend naar beneden te hollen, gelokt door de belofte van rust. Eindelijk verlost van digitale prikkels. En in plaats daarvan een kop ouderwetse koffie aan de keukentafel.

Zo simpel kan het blijkbaar zijn, in een reclame. Is iedereen net blij met eindelijk goed werkend internet, dan blijken de digitale verlokkingen van Fortnite, Netflix en Instagram ineens te groot geworden. Met name de smartphone is een verleiding die nauwelijks kan worden weerstaan. Apps die in de gaten houden hoe lang je op je scherm tuurt zijn niet nieuw. Maar nu Google en Apple ze ook zelf aanbieden, wordt het voor iedereen duidelijk hoeveel tijd het schermpje opslurpt. Apple introduceerde een paar weken geleden in zijn laatste versie van iOS de functie ‘schermtijd’. Alles wordt bijgehouden: de totale gebruikstijd, de apps die het vaakst worden gebruikt, hoeveel tijd aan sociale media wordt besteed en hoe vaak de iPhone per uur wordt opgepakt. Toen na een week de eerste weekrapporten beschikbaar kwamen, schrokken gebruikers zich wild. Wát? Zoveel uur per dag op mijn smartphone?

Werkt dat?

