OneWeb heeft genoeg geld om tegen 2021 op elke plek ter wereld breedbandnetwerk aan te bieden

18 maart 2019

09u40

OneWeb heeft 1,25 miljard dollar vers geld verzameld waardoor het bedrijf de uitbouw van een wereldwijd breedbandnetwerk vanuit de ruimte kan versnellen. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

OneWeb, het communicatiebedrijf van de Amerikaanse ondernemer Greg Wyler, wil tegen 2021 een voor iedereen betaalbaar breedband internetnetwerk aanbieden. Dat moet een wereldwijde dekking hebben. Ook plaatsen waar nu nog geen internet is, zouden dan bediend worden. Het bedrijf is van plan om tot in totaal 2.000 satellieten de ruimte in te sturen, waarvan er 650 nodig zijn voor de wereldwijde dekking.

Het bedrijf heeft al een lopend contract voor 21 lanceringen met Sojoez vanop Kourou, Bajkonoer en Vostotsjni, maar heeft ook een contract voor de maidenvlucht van de Ariane-6 in 2020.





OneWeb heeft nu 3,4 miljard dollar in kas, dankzij investeringen van onder meer de Virgin-groep van Richard Branson en Coca-Cola. Het bedrijf zegt tegen het einde van het jaar maandelijks meer dan 30 kunstmanen te zullen kunnen lanceren. Of naar eigen zeggen “de grootste lanceercampagne uit de geschiedenis”.

Eind vorige maand heeft een Russische Sojoez vanop Kourou de eerste zes satellieten van OneWeb succesvol in de ruimte gebracht. OneWeb heeft wel concurrenten, waaronder SpaceX van Elon Musk.