OnePlus hervat uitrol Android 12-update voor OnePlus 9 en 9 Pro na technische problemen

Fa­cebook-moederbe­drijf eigen regels om Instagram-ac­count 'meta' te kunnen hebben?

Toen het moederbedrijf van apps als Facebook, WhatsApp en Instagram van naam veranderde naar Meta, viel het op dat gebruikersnaam @Meta op Instagram al bezet was. De dag na de aankondiging verdween het profiel van het kleine magazine ‘META’ over motors plots van het sociaal medium. Nu blijken alle Instagram-posts van het voormalige @Facebook-account te vinden te zijn onder de nieuwe bedrijfsnaam. En dat is niet eens de eerste melding over problemen met Instagram-accounts in de marge van de persconferentie over de nieuwe bedrijfsnaam.

17 december