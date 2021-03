OnePlus 9, OnePlus 9 Pro en OnePlus Watch officieel voorgesteld

Enkele weken voor de persconferentie kondigde het Chinese smartphonebedrijf OnePlus dan ook aan samen te gaan werken met Zweedse camerafabrikant Hasselblad. Die samenwerking is meteen te zien aan de nieuwe OnePlus 9 Pro en OnePlus 9: op beide smartphones staat het logo van Hasselblad op de cameramodule achteraan.

Achteraan beide smartphones valt nog iets anders op: het gebruikte glas is glanzend afgewerkt. Dat is voor het eerst sinds de OnePlus 6 uit 2018. OnePlus was tot voor kort een van de weinige fabrikanten die met mat glas achteraan de smartphone werkte. Ondertussen heeft het navolging gekregen bij grotere merken als Samsung en Apple. Zij brengen nu ook toptoestellen op markt die achteraan voorzien zijn van mat glas. Het glas vooraan is bij de OnePlus 9 Pro lichter gebogen langs de linker- en rechterkant, terwijl de OnePlus 9 een plat scherm heeft.

Volledig scherm De OnePlus 9 Pro. © OnePlus

De OnePlus 9 Pro komt met vier camerasensoren. Die camera’s moeten het hebben van een heel gamma aan functies en mogelijkheden. Daarmee wil OnePlus bewijzen dat het kan opboksen tegen de smartphonegiganten van de wereld. Samengevat krijg je een hoofdcamera van 48 megapixel op je bord, een 50 megapixel ultrabreedhoekcamera om bijvoorbeeld panorama’s mee te schieten, een acht megapixel telefotocamera voor betere ingezoomde foto’s en een twee megapixel monochrome camera die moet helpen bij het fotograferen met filters die instant worden toegepast. De ultrabreedhoekcamera heeft een speciaal soort lens waardoor vervormingen die gewoonlijk optreden langs de zijkanten van foto’s, veel minder aanwezig zijn. Voor selfies is er links bovenaan het scherm een zestien megapixel camera voorzien.

Het scherm van de OnePlus 9 Pro kreeg low-temperature polycrystalline oxide (LPTO)-technologie, die moet helpen om batterij te sparen. De smartphone kan namelijk kiezen aan welke snelheid het beeld wordt ververst, afhankelijk van wat er te zien valt op het scherm. Dat zal gaan van 1 frame per seconde, wanneer er niets beweegt op het smartphonescherm tot 120 frames per seconde voor vloeiende animaties in bijvoorbeeld games. In theorie krijg je dus het voordeel van de geliefde hoge ververssnelheid, zonder dat de batterijduur eronder moet lijden. Moet de OnePlus 9 Pro toch snel opgeladen worden, dan is er de keuze uit snelladen via de kabel aan 65 watt zoals voorgaande modellen of 50 watt op een draadloze manier. OnePlus belooft voor de eerste manier de batterij volledig op te laden binnen het halfuur. Draadloos is de batterij voorzien van stroom binnen de drie kwartier. Voor het draadloos laden aan die hoge snelheid moet je wel de nieuwe OnePlus Warp Charge 50 Wireless Charger in huis halen, met een kostprijs van 69,95 euro.

Volledig scherm De OnePlus 9. © OnePlus

De OnePlus 9 moet het met wat minder doen. Zo is er om te beginnen geen aparte zoomcamera te vinden achteraan het toestel. Het scherm kan net zoals de OnePlus 9 Pro verversen aan een snelheid van 120 Hz, maar kan geen gebruik maken van de LPTO-technologie, waardoor de batterij minder gespaard wordt. Van supersnel draadloos laden is bij de OnePlus 9 ook geen sprake: je moet het met 15 watt doen. De hoofdcamera is ook licht anders dan bij de OnePlus 9 Pro: de OnePlus 9 krijgt namelijk de cameramodule van de OnePlus 8 Pro van vorig jaar mee. Wat onze reviewer daarvan vindt, lees je hier. Fysiek is de OnePlus 9 ook lichtjes compacter dan de OnePlus 9 Pro. Ook is het frame van de smartphone niet van aluminium gemaakt bij de OnePlus 9, maar van een “met glasvezel versterkt polymeer dat is gemetalliseerd en daardoor erg duurzaam is”. Veel woorden om te zeggen dat het om een soort van plastiek gaat, dat hopelijk bestand is tegen krassen.

Beide smartphones zijn voorzien van de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888-processor, de beste die je momenteel kan vinden, als je geen iPhone wil. Er is ook ondersteuning voor 5G-netwerken, al heb je daar nog weinig aan in België. Ook kunnen ze verbinden met Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2, de laatste nieuwe standaarden. Ze komen met Android 11, met de eigen aanpassingen van OnePlus die bekendstaan onder de naam OxygenOS. Onder het scherm vind je telkens een vingerafdrukscanner. De OnePlus 9 Pro is gecertificeerd voor IP68 water- en stofdichtheid. De OnePlus 9 is volgens de fabrikant op dezelfde manier gebouwd, maar werd niet officieel getest en gecertificeerd.

Volledig scherm De OnePlus Watch. © OnePlus

Naast de twee nieuwe smartphones werd ook de OnePlus Watch aangekondigd, een slim horloge. Het is gemaakt uit roestvrij staal, in combinatie met licht gebogen glas. Het cirkelvormige horloge heeft een diameter van 46 millimeter en moet het ontwerp van een klassiek horloge nabootsen. Het geheel heeft een IP68-certificering voor water- en stofdichtheid, tot op zo’n 50 meter onder water. Je kan er dus mee zwemmen. Er is ook een gelimiteerde editie die het staal inruilt voor een legering van kobalt en saffierglas krijgt in de plaats van “klassiek” glas.

Er is op de OnePlus Watch ruimte voor 2 gigabyte aan muziek en je kan je draadloze oortjes er rechtstreeks mee verbinden via Bluetooth. De batterijduur schommelt volgens OnePlus tussen één à twee weken, afhankelijk van hoe actief je bent. Er zijn namelijk meer dan 110 soorten workouts die kunnen bijgehouden worden, waarbij joggen en rennen automatisch gebeurd. Dankzij een ingebouwde GPS hoef je je smartphone niet mee te nemen tijdens bijvoorbeeld een fietstocht. Via de OnePlus Health-app kan je een resem gegevens nalezen, gaande van de zuurstofsaturatie van je bloed tot stress detectie en meldingen van een te hoge hartslag.

De OnePlus 9 met 8 gigabyte aan werkgeheugen en 128 gigabyte aan opslag heeft een adviesprijs van 699 euro. De configuratie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag kost 799 euro. De OnePlus 9 is vanaf 26 april beschikbaar. De OnePlus 9 Pro met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag kan je kopen voor 899 euro. Het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag zal 999 euro kosten. De OnePlus 9 Pro is beschikbaar vanaf 31 maart. De OnePlus Watch zal te koop zijn voor 159 euro.

