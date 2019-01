Ondanks alle schandalen: Facebook blijft flink groeien ADN

30 januari 2019

23u15

Facebook blijft flink groeien, ondanks de privacyschandalen waarmee het socialemediabedrijf te maken heeft. Volgens topman Mark Zuckerberg is de manier waarop het bedrijf wordt gerund "fundamenteel veranderd'', waardoor Facebook zich nu beter kan concentreren op de grootste sociale problemen. Ook wordt nog steeds stevig geïnvesteerd.

De omzet steeg afgelopen kwartaal met 30 procent tot 16,9 miljard dollar (14,7 miljard euro) vergeleken met een jaar eerder, dankzij fors meer inkomsten uit advertenties. Die groei bij Facebook is sterker dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Record

De nettowinst ging daarnaast met 61 procent omhoog tot een record van bijna 6,9 miljard dollar (6 miljard euro). Een jaar terug kwam de winst nog erg laag uit in verband met de door president Donald Trump gewijzigde belastingregels.



In maart vorig jaar kwam naar buiten dat het bedrijf Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang had tot persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers van Facebook. Die persoonlijke gegevens zouden zijn gebruikt voor de verkiezingscampagne van Trump. Deze kwestie en andere blijven Facebook achtervolgen. Onlangs gingen geruchten rond dat er mogelijk nog een flinke boete in de Verenigde Staten volgt.

Meer gebruikers

Van een afname in het wereldwijde aantal gebruikers is evenwel geen sprake. Het aantal dagelijks actieve gebruikers klom in december op jaarbasis met 9 procent tot gemiddeld ruim 1,5 miljard. In het volgens kenners wat meer privacygevoelige Europa was er in de voorgaande twee kwartalen overigens wel sprake van een daling van het aantal gebruikers. Maar inmiddels is ook hier weer sprake van groei. Facebook heeft becijferd dat momenteel in totaal zo'n 2,7 miljard mensen in de wereld gebruikmaken van Facebook of de andere diensten Instagram, WhatsApp en Messenger.

Wel blijft het rumoerig rondom het bedrijf. Apple heeft Facebook vandaag nog een tik op de vingers gegeven. Een bepaald account waarmee Facebook apps kan uittesten, is volgens techsites flink ingeperkt. De stap volgt op nieuws dat Facebook afgelopen jaren tieners van soms maar 13 jaar oud had betaald om een app te installeren. Stiekem keek Facebook vervolgens wat ze allemaal op hun telefoon deden.