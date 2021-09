“Onaanvaardbare fout”: Facebook labelt zwarte mannen in video als 'primaten’

GAMEREVIEW. Nog nooit was een Amerikaans stadje zo charmant als in ‘Lake’

3 september Er is iets diep fascinerends aan Small Town America. Kleine stadjes in het hart van de V.S. hebben iets aandoenlijks, iets lieflijks, iets authentieks. Iets wat je moeilijk uitgelegd krijgt, ook. En dat pure gevoel dat ze uitdragen werd nog nooit zo goed gecapteerd in een videogame als in het nieuwe toppertje Lake. Een game die volledig ontworpen en ontwikkeld werd in… Haarlem, Nederland.