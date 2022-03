Oekraïense websites “non-stop” aangevallen door Russische hackers

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Meer dan 350 burgerdo­den en bijna 1,37 miljoen Oekraïners op de vlucht - Poetin zegt dat alles volgens plan verloopt in Oekraïne

De evacuatie van de inwoners van Marioepol is voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat het staakt-het-vuren niet gerespecteerd werd. “De Russen blijven ons bombarderen, dit is gekkenwerk”, liet de adjunct-burgemeester optekenen. Burgers hadden normaal gezien vijf uur de tijd gekregen om in veilige omstandigheden naar Zaporizhia (een stad in het zuidoosten van Oekraïne; nvdr) af te reizen. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.

17:12