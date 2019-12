Not done: tokkelen op smartphone tijdens het eten. In bed blijken we minder streng HAA

23 december 2019

11u36

Bron: Belga 1 iHLN Als we het kerstdiner graag gezellig willen houden, moeten de smartphones straks heel eventjes op of in de kast. Dat blijkt uit een rondvraag van Orange Belgium. Acht op de tien Belgen vinden het namelijk vervelend wanneer iemand tijdens het eten naar zijn gsm grijpt. En dus wordt er al eens een 'smartphone protocol' geïntroduceerd. Kwestie van het gezellig te houden. In bed vinden we scrollen en swipen net iets minder ongepast, zo blijkt uit de rondvraag.

Voor 4 op de 5 Belgen zou gsm-gebruik tijdens het eten verboden moeten worden. 72 procent van de bevraagden voert - weliswaar ongeschreven - regels in voor de kleinsten. Ouders bepalen of én hoeveel de kinderen hun gsm aan tafel mogen gebruiken. Bij koppels legt bijna de helft (48 procent) vast of er al dan niet een smartphone mag aangeraakt worden tijdens het eten. Hier lijken regels net iets minder noodzakelijk. Slechts 19 procent - of bijna 1 op de 5 - geeft toe tijdens het middag- of avondeten wel eens naar de smartphone te grijpen.

Wat in de eetkamer not done is, vinden we tussen de lakens net iets minder ongepast. Voor behoorlijk wat mensen zijn sociale media hun laatste pleziertje voor ze de ogen sluiten. Bijna 1 op 4 (24 procent) struint nog even door zijn of haar sociale media. 17 procent duikt aan het einde van de dag nog in zijn of haar mailbox. 's Ochtends wil zelfs 1 op 3 die al in bed doornemen. Het sociale mediagebruik ligt bij het begin van de dag met 22 procent net iets lager.

Overschakelen op nachtmodus voor het slapengaan?

In het algemeen wordt afgeraden om vlak voor de nachtrust de gsm te gebruiken. Toch lijkt de overgrote meerderheid daar geen last van te hebben. 75 procent tuurt toch nog even of een hele poos op z'n scherm. 1 op 4 onthoudt zich van schermgebruik voor de gordijnen definitief dichtgaan.

Je hebt kijken, maar ook de geluidjes van onze smartphone halen ons wel eens uit onze slaap. Die zetten we blijkbaar niet allemaal af, ofwel vergeten we het. Voor 22 procent leidde dat ertoe dat ze wel eens vroegtijdig gewekt werden door het gepiep van een sms'je of een e-mail. 1 op 3 weerstaat in dat geval niet aan de drang om ook meteen te gaan kijken. Zo heeft de smartphone toch zijn impact op onze eetkamer- en bedgewoontes.