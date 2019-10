Orange Gesponsorde inhoud Nooit meer met het verkeerde been uit bed: zo krijg je de perfecte ochtend Aangeboden door Orange

24 oktober 2019

10u00 0

Sven (28) haalde onlangs een Google Nest Hub, een Nest Mini en een slimme thermostaat in huis, omdat hij nood had aan controle over zijn leven. Zijn planning verliep chaotisch, zijn huishouden was nooit op orde en zijn facturen steeds te hoog. “Ik was eerst wel een beetje wantrouwig: zou de Google-stem de rust in huis niet al te veel verstoren? Ik ben nogal gesteld op mijn privacy, zie je. Maar ik maakte me zorgen om niets.”

Ik was vooral benieuwd naar hoe de smart speaker me zou helpen bij mijn dagelijkse activiteiten. Ik raadpleeg het wereldwijde web doorgaans in stilte. Check het weer en het verkeer, zoek recepten op en grasduin door Spotify-lijstjes of Netflix-blogs.

Hallo, ochtend!

“Waar ik vroeger in stilte opstond, word ik nu gewekt door Google. Soms vind ik het toch te vroeg. Op een eenvoudig: “Hey Google, snooze 5 minuten,” antwoordt een vriendelijke vrouwenstem dan dat ze me vijf minuten later nog eens zal wekken. Fijn! Als ik dan toch eindelijk opsta, kan ik mezelf oppeppen met mijn favoriete muziek.”

“Ik zeg “Hey Google, goedemorgen” en Google vertelt me wat er op de agenda staat, wat voor weer het wordt, of het druk is op weg naar werk en het laatste nieuws van de door mij uitgekozen nieuwsbron.”

Vergeet de zwemles niet!

“Ik vraag mijn zoon via de Google Nest Mini in zijn kamer om op te staan of gebruik zijn favoriete muziek om hem wakker te maken. Soms herinnert Google me eraan dat mijn zoon na school ook naar de zwemles moet. Ik weet bovendien dat, mocht ik het door de drukte van de dag toch vergeten, Google me op het juiste moment nog een reminder stuurt op mijn telefoon.”

“Terwijl ik het ontbijt klaarmaak, check ik bij Google hoe het zit met de files. Als het echt erbarmelijk is, vraag ik hem om de snelste alternatieve route en die stuurt Google dan door naar mijn smartphone. ’s Ochtends kan je daar aardig wat stress mee vermijden.”

Google Nest Hub of Mini?

“Mijn ochtenden verlopen een stuk soepeler sinds ik Google Nest in huis heb. Of je een Google Nest Hub of een Google Nest Mini in huis haalt, is een beetje afhankelijk van je voorkeuren of wat je verwacht van een smart speaker. Ben je van plan om vooral handenvrij commando’s te geven en hoef je er niet per se een scherm bij, dan is de Google Nest Mini perfect voor jou. Wil je wel een display erbij en heb je voldoende slimme apparaten in huis om te koppelen, dan raad ik de Google Nest Hub aan.”

