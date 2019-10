Orange Gesponsorde inhoud Nooit meer de afstandsbediening zoeken: smart speakers maken je leven leuker Aangeboden door Orange

24 oktober 2019

Slimme speakers met een virtuele assistent zijn enorm handig in je leven. Met één enkel spraakcommando beheer je je agenda, check je de weersvoorspellingen en de fileberichten, schakel je alle lichten aan of juist uit,… Het lijstje is eindeloos. Maar smart speakers maken je leven daarnaast ook veel leuker! Google Nest Hub en Google Nest Mini zijn twee exemplaren die een hele resem entertainmentmogelijkheden aan je leven toevoegen.

Handenvrij streamen

Geïnteresseerd in films en series? De Google Nest Hub is een smart speaker met display, dus hij speelt je favoriete films af of streamt ze naar een tv via Chromecast. Dat kan je doodeenvoudig vragen terwijl je staat te koken. Heb je een Google Nest Mini in de buurt en zin om naar een Netflix-serie kijken? Makkelijk: “Hey Google, stream The Crown!” Niets meer en niets minder. Bovendien hoef je nooit meer iets te missen van YouTube. Zeg één keer “Hey Google, laat me zien wat trending is op YouTube” en je krijgt meteen alle filmpjes voorgeschoteld. Wil je de Spice Girls horen via YouTube Music (en wie wil dat nu niet?) dan hoef je dat gewoon maar te vragen.

Altijd en overal muziek

Muziekliefhebbers vragen hun favoriete radiostation aan. Handig daarbij is dat je zenders kan selecteren op naam, frequentie of op locatie. Zin om te luisteren naar een jazz-zender in New York? “Google, speel Jazz Garden in New York af.” Staat de radio te luid of te stil? Ook het volume kan je makkelijk regelen via commando’s. Het spreekt voor zich dat je ook je Spotify-account kan koppelen aan de Hub en Mini. Google Nest Hub kan content streamen op een speaker naar keuze of op je televisie. En heb je verschillende Google Nest Mini’s in huis, dan kan je via makkelijke commando’s altijd en overal muziek laten spelen waar je wil. Of het geluid van blaffende honden laten horen, als je niet thuis bent.

Digitale fotolijst

Ook een mooie feature van de Google Nest Hub is de digitale fotolijst. De Hub selecteert automatisch de beste foto’s van je geliefden, familie of van leuke momenten uit je Google Foto’s-account en geeft ze weer op het smart display. Zoek je een specifieke foto? “Hey Google, laat mijn foto’s van de Eiffeltoren zien!” En daar verschijnen je vakantiefoto’s al op je scherm! Dankzij de ambient sensor blenden de foto’s altijd mooi met de omgeving en dimmen ze ook als de duisternis valt, net zoals bij een echte foto.

Nooit meer verveeld

Verveelmomentje? Google Nest is er voor je! Google Nest Mini reageert op commando’s als ‘Hoe klinkt een walvis?’, ‘Zing eens een liedje’ en ‘Doe de Sinterklaasrap’. En als je het echt niet meer weet, zeg je gewoon: “Hey Google, ik verveel me.” Nest of Mini trakteert je vervolgens op een flauw grapje.

