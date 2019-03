Fluvius Gesponsorde inhoud Nooit meer bufferende Netflixseries en 4 andere voordelen van supersnel glasvezelinternet Aangeboden door Fluvius

13 maart 2019

Internet en televisie ontvangen met een gegarandeerde stabiliteit. Klinkt als sciencefiction zeg je? Niet voor wie een aansluiting neemt op het glasvezelnetwerk dat Fluvius momenteel uitrolt.

1. Stabiele en rotsvaste verbinding

Was een inbelmodem qua snelheid huilen met de pet op, en breedbandinternet glimlachen, dan biedt glasvezel de ultieme pret. Een glasvezelverbinding haalt niet alleen ‘theoretisch’ aantrekkelijke down- en uploadsnelheden; maar realiseert die ook in de praktijk. Hoe? Een glasvezelverbinding die rechtstreeks naar jouw voordeur loopt, geeft je een échte privéaansluiting. Snelheden worden niet vertraagd door andere gebruikers in jouw straat of wijk. Het resultaat is een rotsvaste verbinding die grote hoeveelheden data aankan.

2. Toekomstbestendig

Heb je die gigantische datastromen echt nodig? Morgen steeds meer dan vandaag. Online cloudopslag vergroot, streamingdiensten nemen in populariteit toe, videoresoluties worden met 4K en nu ook al 8K steeds hoger: de wereld heeft nood aan het optimaal verzenden en ontvangen van almaar groter wordende hoeveelheden data. Daarnaast zorgt glasvezel er ook voor dat je down- en uploadsnelheden even hoog zijn. Een groot videobestand of een game ontvang je en verstuur je dus met evenveel gemak. Van zodra je geproefd hebt van de vele glasvezelvoordelen is er geen weg meer terug. Dit is de toekomst!

3. Betere prijzen

Wie de glasvezelkabel van Fluvius binnentrekt, kan weldra vrij een provider kiezen. Hierdoor opent de markt, ontstaat er meer concurrentie en trekt de consument dus aan het langste eind. Met scherpere internetprijzen, en dus een interessantere prijs-kwaliteitverhouding. Hoe meer mensen glasvezelkabel in gebruik nemen, hoe groter de verwachte impact op de concurrentie en abonnementsprijzen. Je kiest eenvoudigweg het glasvezelabonnement dat bij jouw wensen en budget past.

4. Klaar om te feesten!

Gasten over de vloer, nieuwe geboortes, feestje in het studentenhuis? Hoe meer mensen er in een woning aanwezig zijn, des te meer smartphones, tablets, laptops en entertainmentmogelijkheden er aan te pas komen, en des te meer capaciteit de bijhorende internetverbinding vereist. Met glasvezel is een (on)verwachte gezinsuitbreiding geen enkel probleem. Bekijk Netflix in 4K terwijl iemand anders videobelt, broer of zus muziek luistert via Spotify en moeder of vader online een fotoalbum samenstelt. Glasvezel koppelt constante snelheden ook aan een immense bandbreedte.

5. Gedaan met (lang) bufferen

Video’s streamen verloopt met glasvezel vloeiender dan ooit. De reden? Bij het huidige breedbandinternet ‘buffert’ je computer, tv, smartphone… de video. Dat wil zeggen, het toestel laadt eerst enkele seconden van de video in, en speelt die daarna af. Deze vertraging tussen inladen en afspelen is bij glasvezel volledig van de baan. Met deze technologie worden video’s in realtime en zonder enige vertraging gestreamd. Schermhaperingen krijgen hierdoor geen kans. Zelfs niet wanneer meerdere mensen tegelijk op evenveel verschillende toestellen videobestanden bekijken.

Benieuwd of jouw woning aangesloten wordt op het Fluvius-glasvezelnetwerk? Check het op glasvezel.fluvius.be.