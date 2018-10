NMBS-tickets binnenkort te koop via KBC Mobile-app TTR

29 oktober 2018

12u38

Klanten van KBC kunnen binnenkort naast M-tickets van De Lijn ook treintickets kopen via de applicatie KBC Mobile. Dat meldt KBC vandaag.

“NMBS heeft in juli aangekondigd dat ook derde partijen tickets zouden verkopen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. Zij werken via een standaardovereenkomst, en helpen NMBS om het reizen met de trein te promoten. "We willen de drempel om over te stappen naar de trein zo klein mogelijk maken, door de trein te integreren in de systemen van multimobiliteit", klinkt het. “De prijs voor een ticket is niet hoger via de externe apps”, aldus Temmerman.

KBC werkt met Olympus Mobility samen voor het verkopen van de tickets via de app. "Op die manier maken we het gebruik van openbaar vervoer voor onze klanten opnieuw een stuk makkelijker en laagdrempeliger, vanuit een voor hen vertrouwde app", klinkt het bij KBC. "Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat onze klanten de KBC Mobile-app kunnen gebruiken voor de meest courante zaken, in plaats van tien verschillende apps te downloaden."

Last minute

Door samenwerkingen met derde partijen wil NMBS ook zo veel mogelijk digitale tickets verkopen. "Op die manier kunnen reizigers eender waar en wanneer tickets kopen, ook last minute, waardoor ze steeds minder tickets op de trein moeten kopen", zegt Temmerman. Vandaag is ongeveer één op de tien aangekochte tickets een digitaal ticket.

KBC biedt sinds eind september al M-tickets van De Lijn aan via zijn app. Tussen 26 september en 22 oktober werden zo al 15.000 M-tickets verkocht.