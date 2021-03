Nintendo ziet nieuwe records in verkoop Switch-console en games

Online dating: wat zorgt voor de ‘click’?

10 maart Online dating platformen hebben een ongeziene groei gekend, zeker tijdens de pandemie. En ook de Vlaming vindt zijn partner steeds vaker via datingwebsites of apps. Maar wat geeft de doorslag of we een profiel aanklikken? Volgens een nieuwe wetenschappelijke studie gebeurt die beslissing razendsnel en nogal oppervlakkig.