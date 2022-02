Nintendo Switch heeft Wii ingehaald in verkoopcijfers: 1,5 miljoen exemplaren verkocht in Benelux

In totaal heeft Nintendo sinds de lancering van de originele Switch in maart 2017 zo’n 103,54 miljoen exemplaren verkocht. Dat omvat de verkoop van de eerste console, maar ook de Switch Lite en de Switch OLED-model die sinds vorig jaar te koop is. Van de Wii werden er in totaal 101,63 miljoen exemplaren verkocht.

Tijdens het feestdagenkwartaal, dat eindigde op 31 december 2021, verkocht Nintendo 10,67 miljoen Switch-consoles. Een pak meer dan de 3,9 miljoen PS5-consoles die Sony verkocht in hetzelfde kwartaal. Volgens het gamebedrijf is de lancering van de OLED Switch een succes.

Nintendo moest wel de verwachtingen voor de verkoop van de Switch verlagen. Het verwacht 23 miljoen exemplaren te verkopen tijdens het boekjaar dat eindigt in maart. In november verwachtte het nog 24 miljoen exemplaren te verkopen. Daarvoor verwachtte Nintendo 25,5 miljoen stuks te verkopen. Het bedrijf verwijst, net als Sony, naar de chiptekorten en andere logistieke problemen.

Verkooprecord Benelux overtroffen

In de Benelux is Nintendo erin geslaagd om op bijna vijf jaar tijd meer Nintendo Switch-consoles te verkopen dan Wii-consoles. Dat laat Nintendo België weten in een persbericht. Met 1,5 miljoen verkochte exemplaren “overtreft de Nintendo Switch in de Benelux het verkooprecord van de Wii in dezelfde levensfase van de hardware”, valt er te lezen.

“Ik ben enorm dankbaar en trots dat zoveel huishoudens in de Benelux gekozen hebben voor een Nintendo Switch. Ook het komende jaar stellen we alles in het werk om een zo divers mogelijk aanbod videogames uit te brengen, zodat we écht iedereen, samen of alleen videogames kunnen laten beleven”, reageert Frank Rittinghaus, de general manager voor Nintendo Benelux.

Pokémon-remake erg succesvol

‘Pokémon Brilliant Diamond’ en ‘Shining Pearl’ waren vorig kwartaal een schot in de roos. De game las pas in november in de winkelrekken, maar was zo'n succes dat verkooprecords in Europa sneuvelden. Met wereldwijd 13,97 verkochte exemplaren staat de remake nu op plaats negen in de ranglijst van best verkopende games die Nintendo zelf maakt voor de Switch.

Van ‘Mario Party Superstars’ werden 5,43 miljoen exemplaren verkocht. ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ was goed voor 3,85 miljoen stuks. ‘Metroid Dread’ ging 2,74 miljoen keer over de (virtuele) toonbank.

‘Pokemon Legends: Arceus’ is sinds 28 januari te koop en kan uitgroeien tot de verkoophit van dit kwartaal. In het Verenigd Koninkrijk werd de game in de eerste week na release al meer verkocht dan ‘Brilliant Diamond’ en ‘Shining Pearl’. Bij die cijfers moet de digitale verkoop nog worden bijgeteld.