Nintendo gaat smartphone-apps maken met bedrijf achter Pokémon Go

De twee willen dit jaar al een nieuwe app voor Pikmin uitbrengen, gebaseerd op de puzzelgamereeks die zo'n twintig jaar geleden werd bedacht door Nintendo-kopstuk Shigeru Miyamoto, de geestelijke vader van onder meer Donkey Kong, Super Mario en The Legend of Zelda.

Pionier in smartphone-apps met augmented-realitytechnologie

Pokémon Go was in 2016 een wereldwijde hit. Het spelletje maakte gebruik van zogeheten augmented-realitytechnologie. Daardoor werden de virtuele Pokémon als het ware in camerabeelden uit de echte wereld geplakt. Nintendo verdiende relatief weinig aan het succes. Dat komt omdat Niantic toen vooral zaken deed met The Pokémon Company, dat alle marketing en licenties van de bekende mediafranchise regelt.