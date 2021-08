Nieuwe ‘Saints Row’ wordt een reboot voor videogameserie

De langverwachte nieuwe game in de Saints Row- reeks zal niet verder bouwen op het waanzinnige vierde deel, maar duwt in plaats daarvan keihard op de rebootknop: ontwikkelaar Volition vond het tijd om de reeks weer gewoon van nul te beginnen. Maar wel duidelijk met dezelfde accenten als in de ‘klassieke’ games. De nieuwe game werd zonet aangekondigd op Gamescom Opening Night, maar wij spraken de ontwikkelaars twee weken geleden al.

Hoe konden de makers van de Saints Row-reeks nog verder gaan na de uitzinnige overdrijving van deel IV, dat in 2013 eindigde met de Saints-straatbende als heersers over een intergalactisch rijk? Niét, zo blijkt nu: Volition, de Amerikaanse gamestudio achter de reeks, besloot om voor zijn vijfde deel niet meer verder te bouwen op het onwaarschijnlijke pad dat de Saints al hadden uitgezet, en opteerde in plaats daarvan voor een radicale reboot van de serie. “Het is voor ons een kans om terug te gaan naar de bron van wat we hebben gebouwd”, zegt Jim Boone, chief creative officer bij Volition. “We wilden een hedendaags misdaadverhaal vertellen.”

Volledig scherm Ook auto-achtervolgingen zullen natuurlijk weer van de partij zijn. © Deep Silver

Nieuwe bende

Je nieuwe bende is een groep jongeren die onder de schulden zit in een futiele poging om de American Dream achterna te jagen. In hun geval: studieschulden. En de manier waarop ze uit die put proberen te geraken is via georganiseerde misdaad. “We hebben daarmee de power fantasy waarop onze reeks drijft geactualiseerd”, zegt Boone. “Wie wil er niet uit de schulden komen door een crimineel imperium uit te bouwen? Zo kun je dingen doen die je nooit zult doen in het echte leven.”

Neenah, Kevin en Eli zijn je nieuwe bendeleden. Het vierde lid, de toekomstige Boss, ben jijzelf. Samen gaan jullie op ultragewelddadige manier de strijd aan met andere bendes, zoals Los Panteros, The Idols, en Marshall Defense Industries, in een nieuwe stad die Santo Ileso heet. “Eli is de planner, met een MBA die naar Santo Ileso kwam om het te maken als een ondernemer, maar uiteindelijk een criminele onderneming opstartte”, zegt Jeremy Bernstein, lead mission narrative van de game. “Neenah is goed met wagens. En Kevin is een dj. En dan is er nog onze charismatische moordmachine: de Boss. Jij dus.”

Volledig scherm De nieuwe Saints-bende. © Deep Silver

Nieuwe stad

Klinkt ‘Santo Ileso’ je een beetje Spaans-Amerikaans in de oren? Dat is dan hoegenaamd geen toeval. De stad is geënt op andere steden in het Amerikaanse zuidwesten, zoals Phoenix (Arizona) en Houston (Texas). “Het is een van de meest iconische, kleurrijke regio’s in de Verenigde Staten”, zegt creative director Brian Traficante. “Het is tegelijkertijd ook de grootste stad die we ooit hebben gebouwd in een Saints Row-game. Een met negen districten, die allemaal hun eigen vibe uitdragen. Het Financial District zal bijvoorbeeld wat verticaler zijn, zodat je van hoge torengebouwen kunt springen met je wingsuit. Het Rodeo District heeft dan weer rijke restaurants en drankgelegenheden voor de rich and famous. We hebben ons echt laten inspireren door het overdrevene aan het Amerikaanse zuidwesten, met excentrieke lui die de wereld bevolken.”

Volledig scherm De game speelt zich af in het Amerikaanse Zuidwesten. © Deep Silver

Zelfde pret

Maar wie een béétje vertrouwd is met de Saints Row-reeks zal ook veel klassieke elementen uit de serie ontdekken in de zopas gelanceerde trailer voor de nieuwe game, die volgend voorjaar op de consoles zal landen. Dezelfde baldadige, criminele humor, bijvoorbeeld. Of dezelfde zwaar overdreven actie. En dezelfde vrijheid om de criminele onderbuik van Santo Ileso naar eigen inzicht te exploiteren. “Bouw je je eigen drugdealerbende uit? Een afpersingscircuit? Autodiefstal? Wapenhandel? Wat spelers ook willen starten, ze zullen zich amuseren”, zegt design director James Hague.

Volledig scherm Ook in de stad kun je natuurlijk een hoop brokken maken. © Deep Silver