Nieuwe ransomware ontdekt die zich volledig richt op Mac-systemen Christian Born

01 juli 2020

16u39

Onderzoekers hebben een nieuwe soort ransomware ontdekt die zich uitsluitend richt op Mac-computers. De ransomware heet OSX.EvilQuest. Het gebeurt niet vaak dat ransomware specifiek voor Macs wordt ontdekt.

De ransomware werd ontdekt door onder andere onderzoekers van MalwareBytes. Die vonden de ransomware na een tip. De gijzelsoftware verspreidt zich via torrents met illegale software voor de computers.

Bitcoins

Het virus installeert zichzelf en versleutelt vervolgens verschillende bestanden. Hierdoor krijgen gebruikers foutmeldingen te zien en zijn sommige functies niet meer bruikbaar. De ransomware is volgens de onderzoekers niet erg goed. Zo duurt het bijvoorbeeld lang voordat de ransomware bestanden begint te versleutelen. Toch kan het flinke kopzorgen opleveren.



Na een tijdje verschijnt een bericht in beeld met een bitcoin-adres en het bevel om 50 euro in bitcoin over te maken. De makers ‘beloven’ dat het systeem weer bruikbaar is na betaling. Of dat ook echt zo is, is niet bekend.

Beveiligingsonderzoekers van Objective See zeggen daarnaast dat de ransomware ook een keylogger bevat en cryptowallets van een systeem probeert te stelen. Foute boel dus.

Back-ups

Het advies van de onderzoekers luidt dan ook: Maak regelmatig back-ups van je systeem. Mocht je ooit geïnfecteerd worden, dan kun je simpelweg je systeem terugzetten.