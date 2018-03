Nieuwe oplichtingsmail "Porno kijken? 500 euro aub": nee, u bent niet gehackt ADN

28 maart 2018

16u45

Bron: Belga 1 iHLN Bij een nieuwe oplichtingsmail die mensen laat geloven dat een hacker beelden van hen gemaakt heeft terwijl ze porno aan het kijken waren, is er volgens de politie helemaal geen sprake van hacking. Dat meldt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen.

"Het is maar een gewone mail, maar er zijn er die 500 euro betaald hebben om zogezegd te voorkomen dat de hackers de beelden gaan verspreiden", zegt Patrick Willocx. Oplichters hebben zo een nieuwe manier gevonden om via internet geld af te troggelen, meldt de politie.

"De bestemmeling krijgt een mail op naam waarin gesteld wordt dat zijn computer gehackt is en dat de hacker beelden kunnen maken heeft van de bestemmeling op het moment dat hij naar porno keek. De crimineel dreigt ermee de beelden aan alle bestemmelingen van het adresboek te versturen tenzij er 500 euro wordt gestort onder vorm van bitcoins. De mail staat op naam, in die zin dat de aanhef is 'Hallo jan.jansens', wat erop wijst dat ze gebruik maken van een databestand bij voorbeeld van mailadressen."

Phaedra Hoste

De werkwijze duikt in Vlaanderen en in Nederland op. Mediafiguur Phaedra Hoste meldde deze week nog dat ze slachtoffer werd van de afpersers. Ze benadrukte dat er geen filmpjes waren waarop ze voor de webcam masturbeert, terwijl ze porno aan het kijken is.

Post-it

De politie geeft geen details over het totaal aantal meldingen. "Uit een eerste analyse blijkt echter dat er dus helemaal geen sprake is van hacking zoals de mail laat uitschijnen, maar dat het een gewone mail betreft. Er zijn er echter die betaald hebben. We geven het advies om een post-it over je webcamera te plaatsen als je die niet nodig hebt", zegt Willocx.