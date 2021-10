Nieuwe klokkenluider getuigt: Facebook ondermijnde strijd tegen haatpraat en illegale activiteiten op eigen platform

De nieuwe klokkenluider is ook een gewezen medewerker van Facebook en was lid van het integriteitsteam van het platform. Dat is verantwoordelijk voor het beleid bij het beoordelen van de inhoud die gebruikers op het medium plaatsen. Het voormalige personeelslid legde een verklaring af bij beurswaakhond SEC, die toeziet op beursgenoteerde bedrijven als Facebook.

In dat rapport getuigt de oud-medewerkers over uitspraken uit 2017, toen het bedrijf een beslissing moest nemen over de manier waarop het zou omgaan met de polemiek rond de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Die inmenging gebeurde via Facebook. “De vlam zal in de pan slaan. Parlementsleden zullen lastig doen. En binnen enkele weken gaan ze over tot iets anders. Ondertussen drukken wij geld in onze kelder, en gaat voor ons alles goed”, zou Tucker Bounds, een lid van het Facebook-communicatieteam, toen verklaard hebben.