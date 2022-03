Nieuwe iPhone SE en opgefriste Mac-computers: dit verwachten we van eerste Apple-event van 2022

AppleDe lentezon komt piepen, dus is het tijd voor de eerste Apple-persconferentie van het jaar. Onder de titel ‘Peek Performance’ stelt de technologiegigant dinsdag nieuwe producten voor. We rangschikken de geruchten van bijna zeker naar weinig waarschijnlijk.

Het Apple-event is ook deze keer digitaal. De uitzending begint om 19 uur Belgische tijd . Je kan het live volgen in de HLN-app en op onze website.

iPhone SE mét 5G-ondersteuning

Volledig scherm De iPhone SE van 2020. © Lucas Wuyts

Zo goed als zeker is dat Apple een nieuwe smartphone naar buiten brengt. Die nieuwe iPhone SE moet wederom de goedkopere telg in de familie worden. Naar verwachting zal er ondersteuning voor 5G worden toegevoegd. Daardoor zullen alle recente iPhones gebruik kunnen maken van de nieuwste generatie mobiel internet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Analyst Ming-Chi Kuo en Bloomberg-journalist Mark Gurman — beiden vaklui op het vlak van Apple-voorspellingen — verwachten naast 5G ook een snellere processor in de iPhone SE. Het zou gaan om de A15, die ook aanwezig is in de iPhone 13-toestellen en de iPad Mini die vorig jaar werden voorgesteld. Daarnaast krijgen ook de camera’s een upgrade.

Wat wel hetzelfde blijft, is het ontwerp. Het nieuwe model zal dus net als de iPhone SE van 2020 nog een vingerafdrukscanner hebben in plaats van de gezichtsherkenning, die al enkele jaren in de duurdere iPhones zit. Verwacht je aan wit, zwart en rood als kleurenopties. Qua prijs is het aannemelijk dat de 489 euro voor 64 gigabyte aan opslag blijft behouden.

De grote vraag is of het model uit 2020 in het gamma blijft aan een goedkopere prijs. Volgens Gurman zou een 200 dollar kostende iPhone (of zo’n 300 euro in de EU) een nieuw publiek aanboren. Dat geeft Apple dan weer de mogelijkheid om aan meer mensen diensten als iCloud en TV+ te verkopen.

Ook iPad Air krijgt 5G

Volledig scherm De vierde generatie van de iPad Air, gelanceerd in 2020. © Future Publishing via Getty Images

Niet alleen de iPhone SE zou gebruik kunnen maken van het nieuwe mobiele netwerk — waarvan de officiële uitrol in België dit jaar begint — ook de iPad Air moet optionele ondersteuning krijgen. Verwacht verder niet al te veel nieuwigheden voor deze tablet die verkocht wordt voor zo’n 650 euro. Het ontwerp van twee jaar geleden zou blijven, maar er wordt ook een A15-processor toegevoegd.

Daarnaast zal de Air ook Center Stage ondersteunen. Dat is functie waarbij de camera tijdens videobellen je gezicht blijft volgen. Ook de camera’s zelf zullen worden verbeterd, schrijft website 9To5Mac. Zo zullen er naast de standaard breedhoekcamera een ultabreedhoek worden toegevoegd, vergelijkbaar met de iPhone 13. Ook de selfiecamera wordt wat beter.

Nieuwe kleuren voor iPhone-hoesjes en lanceerdatum software-updates

De kans lijkt groot dat Apple nieuwe hoesjes voor de iPhone zal lanceren met kleuren die perfect zijn bij het lenteweer dat we dit weekend kunnen verwachten. Zo zullen er siliconen cases komen in grijzig groen, koraal, knalgeel en lila. Ze zouden ook ondersteuning hebben voor MagSafe, het systeem voor draadloos opladen van Apple.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Technologiewebsite The Verge verwacht de uitrol van nieuwe software. Zo moet iOS 15.4 voor iedereen beschikbaar worden, waarmee je onder andere gezichtsherkenning Face ID kan gebruiken terwijl je een mondmasker draagt. Perfect op tijd voor code geel. Daarnaast zullen macOS Monterey en iPad OS eindelijk de Universal Control-functie krijgen. Daarmee kan je een iPad gebruiken als extern scherm voor je MacBook.

Krachtige Mac Mini met Apple-processor

Volledig scherm De Mac Mini uit 2020. © Future Publishing via Getty Images

Er is geen consensus tussen Apple-watchers wat de techgigant van plan is met de opvolger van de krachtige Mac Mini-modellen die momenteel nog gebruik maken van Intel-processoren. Een nieuwe Mac Mini is volgens Gurman klaar om gelanceerd te worden. Het is echter onduidelijk of het opgefriste model de M1 Pro-chip krijgt die vorig jaar op de markt kwam toen Apple de nieuwe MacBook Pro’s op de markt bracht. Het is mogelijk dat er gebruik zal worden gemaakt van een nieuwe generatie M2-processors.

Volgens 9To5Mac zullen de topmodellen van de Mac Mini een nieuwe naam krijgen. Deze ‘Mac Studio’ moet een kleinere versie worden van de superkrachtige Mac Pro. Gurman claimt dat die een processor krijgt met 40 CPU-kernen en 128 GPU-kernen. Dat is rekenkracht die Apple tot nu toe nog niet heeft getoond. Hoe de vork exact in de steel zit, zullen we dinsdagavond ontdekken.

13 inch MacBook Pro met nieuwe generatie Apple-processor?

Het zou zomaar kunnen dat we de M2 al te zien krijgen in een opfrissing van de 13 inch MacBook Pro. Die staat in ieder geval gepland voor de eerste helft van het jaar, volgens Gurman, maar zou even goed rond mei en juni op de markt kunnen komen. Het komt in ieder geval niet over als een duidelijk verhaal om op hetzelfde event toestellen te lanceren met M1- en M2-chips. En we weten allemaal dat Apple graag een samenhangend verhaal vertelt tijdens productvoorstellingen.

Eerste blik op nieuw extern display?

Gurman schrijft dat Apple maanden geleden al klaar was met het ontwerpen van een nieuw extern scherm voor Mac-gebruikers. De naam van het event zou volgens hem kunnen verwijzen naar de aankondiging ervan. Het techbedrijf speelde namelijk met woorden. Het gebruikte ‘peek’ (kijken of gluren) in plaats van ‘peak’ dat samen met ‘performance’ wordt gebruikt om te duiden op topprestaties van een computer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Analist Ming-Chi Kuo heeft het over een scherm dat goedkoper moet uitvallen dan de Pro Display XDR die verkocht wordt voor een prijs vanaf 5.499 euro. Gurman verwacht een scherm met de helft van die kostprijs, voor niet-professionele klanten. Er is ook een scherm in de maak met een resolutie (en vermoedelijk prijs) die nog hoger ligt dan dat van de Pro Display XDR, aldus 9To5Mac. Of we die ‘Apple Studio Display’ al een eerste keer te zien krijgen, is koffiedik kijken.

Mac Pro en iMac Pro met Apple-processors?

Nog volgens Gurman mogen we ons dit jaar aan een nieuwe iMac Pro en Mac Pro verwachten. Dat zijn dure computers die gericht zijn op professionele klanten. De Bloomberg-journalist gelooft niet dat die meteen te koop zullen zijn, maar “misschien” wil Apple ze al een eerste keer laten zien voor ze later dit jaar in de winkels staan.

Niet: Apple Watches, AirPods, virtual reality-headset, iPhone 14

Volledig scherm Apple-topman Tim Cook kondigde in de herfst van 2021 nog nieuwe Apple Watches aan. © AFP

Er zijn ook producten waarvan je zeker kan zijn dat ze dinsdag niet de revue zullen passeren. Zo is de iPhone 14 pas voor in de herfst, zoals de traditie voorschrijft. Ook geen nieuwe modellen van de Apple Watch of de AirPods: daarop moeten we nog even wachten.

De headset voor VR en AR — waar Apple al jaren aan werkt — krijgt naar alle waarschijnlijk een eigen event, maar de vraag is of dat überhaupt nog voor 2022 zal zijn. Het toestel waarmee je virtueel werelden moet kunnen bezoeken of virtuele elementen bovenop de échte wereld te zien kan krijgen, loopt namelijk al even vertraging op. Extra uitstel is dus niet uitgesloten.

Wat Apple exact aankondigt, kan je dinsdag live volgen op HLN of na de persconferentie lezen. Afspraak om 19 uur.