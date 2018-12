Nieuwe app helpt dove kinderen met lezen Jolien Lelièvre Kenneth Dée

Bron: VTM Nieuws 3 iHLN Voor dove kinderen kan het moeilijk zijn om te leren lezen, want ze hebben het vaak lastiger om klanken te koppelen aan woorden die ze zien staan. Daardoor lopen de kinderen vaak een taalachterstand op. Smartphoneontwikkelaar Huawei ontwikkelde daarom StorySign, een app die kinderen moet helpen bij het lezen.

Kinderen die de app gebruiken kunnen de tekst in het boekje scannen via de camera van een smartphone. Zowel de tekst als een figuurtje dat het woord in gebarentaal uitlegt, komen dan tevoorschijn. Op die manier begrijpen de kinderen beter wat er staat en kunnen ze samen met hun ouders lezen en bijleren.

Maar de app is ook een uitdaging. In Europa alleen al zijn er dertig verschillende gebarentalen. Tien daarvan, waaronder het Vlaams, zijn al opgenomen in de app die je vanaf vandaag gratis kan downloaden. Voorlopig werkt StorySign nog maar met een beperkt aantal boeken, maar dat wordt nog uitgebreid.